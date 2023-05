Un fiscal de Brasil le pidió al juez de la causa que revea la absolución de Darthés

El fiscal federal de San Pablo, Andrey Borges de Mendonça, hizo una presentación ante al juez que absolvió a Juan Darthés, al considerar que abusó de Thelma Fardin pero que no dio por probado el acceso carnal, para que revea su decisión, ya que consideró que el delito no está prescripto, tal como sentenció el magistrado Fernando Toledo Carneiro.En su sentencia,Después de la sentencia, en el sistema judicial brasileño hay una primera instancia donde se le solicita una revisión y explicaciones de su sentencia al juez, recurso que se denomina embargo, y que es previo a la apelación.Tanto el equipo jurídico que acompaña a Fardin, como la defensa de Darthés ya presentaron embargos, tal como informó Télam el 19 de mayo último.Ahora, presentó un embargo el fiscal Borges de Mendonça., explicó a Télam, Carla Andrade Junqueira, abogada de Fardin ante la justicia brasilera.De esta manera "lo que se pide es que el juez cambie de opinión y condene a Darthés", agregó.advirtió la abogada.Una vez que el juez conteste los embargos, las partes tienen cinco días para apelar y siete más para justificar la apelación.Fardin presentó la denuncia por abuso sexual agravado el 4 de diciembre de 2018 en Nicaragua, pero el hecho ocurrió en 2009 en ese país, cuando ella tenía 16 y Darthés 45 años.El juez Toledo Carneiro consideró en su fallo que hubo abusos pero que por los años transcurridos entre el hecho y la denuncia de Fardin, prescribieron, y el magistrado no dio por probado el acceso carnal.detalló Andrade Junqueira.No obstante, los ministerios públicos fiscales de los tres países consideraron que había pruebas para avanzar con el juicio, que ahora se tramita en Brasil.