La española Elena Martín Gimeno ganó el premio de la Quincena de Realizadores de Cannes

¡Buenas noticias desde el Festival de Cannes! La película española 'Creatura', de la debutante Elena Martín Gimeno, consigue el premio Europa Cinemas Cannes Label a la mejor película europea de la sección Quincena de Realizadores. ¡Enhorabuena!



Standing ovation et moments émotions lors des fins des projections de "Creatura" & "Riddle of Fire"



La joven cineasta española Elena Martín Gimeno se alzó este jueves con elcon su filme "Creatura", donde explora las inhibiciones y la sexualidad femenina, informó la prensa internacional.La Quincena de Cineastas es una sección paralela al Festival de Cannes. La noticia se dio a conocer en una ceremonia en la playa de la Croisette organizada por los socios y patrocinadores de la que Martín Gimeno, de 31 años, no participó ya que estaba en Barcelona.En su lugar, retiraron el premio la directora de fotografía de "Creatura", Alana Mejía González, y la asistente de producción del filme, Claudia Vila, que leyeron desde el escenario unas palabras de la directora.En su texto,Este premio, dijo, demuestra que escribirla y hacerse esas preguntas "valió la pena".En "Creatura", la protagonista, Mila, no disfruta del sexo con su pareja, Marcel (Oriol Plá), y a través de escenas de su infancia y adolescencia el espectador irá descubriendo que su problema se remonta a cuando tenía cuatro años y empezó a decir, ante la mirada atónita de sus padres: "Me palpita la vulva".En esta ceremonia de entrega de la edición número 55 de la Quincena de Cineastas, que conquistó el Premio SACD que entrega el sindicato de críticos de cine franceses.Este es el primer año de esta sección paralela del Festival de Cannes como "Quincena de Cineastas", en vez de "de Realizadores", un gesto que los organizadores impulsaron en verano pasado por compromiso con la igualdad de género.