Uruguay le puso color a la tarde gris platense

Miles de hinchas ingresaron al estadio con el partido empezado por falla organizativa

El ingreso al estadio Ciudad de La Plata Diego Armando Maradona para el partido Uruguay-Inglaterra por el Mundial Sub 20, fue un caos debido a que estaba dispuesto por una sola puerta y miles de simpatizantes del equipo "celeste" recién pudieron entrar con el partido ya comenzado y hasta sobre el final del primer tiempo.



Por una falla organizativa se dispuso que sólo se ingresara al estadio por una puerta, por lo cual hubo varias cuadras de cola para entrar al estadio, ante el mal humor y el descontento de los miles de simpatizantes uruguayos, quienes llegaron con su ticket en mano y debieron esperar bajo la lluvia y sin una solución.



En el transcurso del primer tiempo se llenaron la popular sur y las plateas laterales, con la gente que no paraba de ingresar, a pesar de la lluvia y de la imprevisión de los organizadores.



Sin dudas, la cantidad de público no fue previsto por los organizadores, quienes deberán tener en cuenta el problema para el futuro, debido a que el estadio Diego Armando Maradona será sede de las dos semifinales y de la final del certamen.



Antes del final de la primera etapa, la organización del partido dispuso habilitar también la popular norte, la cual no estaba dispuesta en principio, con lo cual el ingreso se hizo más fluido