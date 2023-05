Una escuela de la Puna se convirtió en Cabildo para celebrar el 25 de Mayo

La escuela que se transformó en Cabildo. /Foto: gentileza Mirta Aguirre.

puneño gracias a la ornamentación realizada por docentes y alumnos del establecimiento, a 213 años de la Revolución de Mayo.en la que emularon la fachada del Cabildo, "próximo a celebrarse el 25 de mayo y despidiendo una nueva promoción de la escuela, la 10° de la nueva escuela secundaria, y la 31° de nuestra escuela", explicó en diálogo con Télam el director del establecimiento, Santos Álamos., y para este año les propuse a los profes hacer todo el frente de la escuela como si fuese el Cabildo, y logramos hacerlo", contó.Luego explicó que "se han revestido las paredes con telas amarillas, se hicieron los balcones, el techo rojo imitando la teja, se usaron telas para ornamentar. La verdad quedo imponente", explicó el director.En relación a la aceptación de la iniciativa, Santos Álamos, explicó "es una alegría inmensa que tengamos un reconocimiento porque la fiesta de Mayo en la puna, donde estamos tan alejados de los centros urbanos, tienen otro significado. La patria tiene otro valor para nosotros", subrayó Santos Ávalos, quien es director de la escuela desde el año 1995 y trabaja en el establecimiento desde 1989."Los docentes estaban muy contentos, los he felicitado como director de la escuela por la obra que hicieron, además de la felicitación de todos los padres, de la comunidad y de las autoridades del pueblo", dijo.La escuela es un establecimiento de periodo especial o escuela de verano, donde el ciclo lectivo arranca en septiembre y termina en mayo por las condiciones climáticas extremas del invierno en la zona.En este sentido,La escuela secundaria 39 fue creada en el año 1988, no poseía edificio propio y funcionaba en turno vespertino-nocturno en la Escuela Primaria, por lo que se dispuso la construcción de un nuevo establecimiento.La ejecución de la obra se comenzó en septiembre de 2011, financiada por el Programa Nacional Mas Escuelas II préstamo BID 2424, y en el año 2012 el ex ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, inauguró el nuevo edificio, que incorporó la tecnología constructiva de los bloques de tierra comprimida (BTC)., destacó Santos Ávalos.El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, también felicitó a los alumnos y docentes de la escuela por mantener vivo el espíritu patrio."Quiero felicitar a los alumnos, profesores y a toda la comunidad educativa de la Escuela Secundaria 39, de Antofagasta de la Sierra, por mantener vivo nuestro sentir patrio a través de la recreación del Cabildo abierto en esta fecha tan próxima a un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo", escribió el mandatario en su cuenta de Facebook.