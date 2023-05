Desde la ficha electoral de Juan Domingo Perón hasta el texto de la Ley Sáenz Peña. Foto: Leo Vaca

El Museo Electoral ofrece un repaso por la historia del voto en Argentina. Foto: Leo Vaca

"El museo es un modo de contribuir a la celebración por los 40 años de democracia ininterrumpida"

Los "tesoros" que exhiben en el Museo

La institución que evoca los 40 años de democracia, en cada época, con documentos históricos del país. Foto: Leo Vaca

Se trata del Museo Electoral, la primera muestra que se desarrolla en la sede del Tribunal electoral. Foto: Leo Vaca

En el primer módulo se exhiben las distintas boletas presidenciales utilizadas por las dos fórmulas más votadas en cada elección. Foto: Leo Vaca

Cómo nació la idea

El museólogo Gabriel Miremont. Foto: Leo Vaca

Desde los ficheros en papel, el primer registro del padrón electoral y el sufragio femenino hasta los afiches de Raúl Alfonsín y las boletas de la oferta electoral desde 1983 en adelante son algunos de los documentos que repasan la historia electoral en la Argentina en una muestra de la Cámara Nacional Electoral (CNE) a 40 años de la recuperación de la democracia., la primera muestra que se desarrolla en la sede del Tribunal electoral, en 25 de Mayo 245 de la ciudad de Buenos Aires, queIntegrada por dos módulos y un recorrido interno y otro externo,en cada una de las etapas."Lo que buscamos es abrir esto al público y mostrar quién es el protagonista de las elecciones, que es el pueblo. Las elecciones son un acto de soberanía popular, no son un servicio público a cargo de la Cámara Electoral ni del Ministerio del Interior",Documentos históricos allí atesorados recorren las, entre ellosmarcada con los sellos de inhabilitación durante su proscripción.En el primer módulo se exhiben lasdesde la recuperación democrática en 1983, cuando resultó electo Raúl Alfonsín, hasta los comicios de 2019, con los resultados obtenidos.Tambiénde aquellos históricos comicios, que reflejan "la importancia que revistió para la ciudadanía argentina la recuperación y la defensa de la democracia" tras la última dictadura militar.de uno de los diarios con mayor tirada en octubre de 1983 en la previa a las elecciones de aquel año."El museo es un modo de contribuir a la celebración por los 40 años de democracia ininterrumpida, con un destacado de la elección de 1983 que da inicio a este periodo, a través de distintos elementos que nos muestran ese renacer de la democracia en la Argentina con un gran compromiso de la ciudadanía",Y continuó: "Sin embargo, el museo no se concentra sólo en estas cuatro décadas sino que se remonta hasta las primeras experiencias de ejercicio de sufragio en la Argentina en 1810 con el nacimiento de nuestra Nación y con hitos importantes a lo largo de esta historia"., que modificó el sistema electoral y el empadronamiento general, y que estableció el sufragio secreto y obligatorio para los ciudadanos argentinos.son algunos de los elementos originales que atestiguan los procesos electorales del siglo pasado.También-que ocupaba dos subsuelos en la sede de la CNE y ahora está digitalizado-, entre las que se destaca la ficha de Marcelo T. de Alvear, enrolado el 20 de enero de 1927 mientras era presidente y que inició, con la matrícula N° 1, la numeración masculina del padrón electoral que continúa hasta hoy., en tanto,, propulsora de la Ley 13.010,Es Evita quien protagoniza el panel que propone un repaso histórico de las principales mujeres que impulsaron el reconocimiento de los derechos políticos y del sufragio femenino en el país, entre las que se destacan también Julieta Lanteri (candidata a diputada nacional en 1930), Elvira Rawson y Cecilia Grierson.durante las campañas en los años en que todavía no podían votar, del primer simulacro de votación femenina en 1920 y boletas del Partido Feminista NacionalPor último,, considerado entonces un "acto grupal".La creación de la muestra estuvo, mientras que los historiadores Luciano de Privitellio, Hilda Iris Sábato y Marcela Ternavasio asesoraron en los contenidos de la presentación., Miremont aseguró que la exposición logra sintetizar "mucha historia en un espacio breve", que ofrece "tres recorridos posibles"., expresó el museólogo.En los paneles externos de los módulos,, como así también un repaso por los golpes de Estado, las proscripciones y las "vulneraciones a los derechos fundamentales" durante estos periodos.que hacen que los comicios "sean posibles" y cuenta también con un panel específico sobre el rol de la Justicia Electoral Nacional.La muestra del Museo Electoral