Amnistía Internacional denunció que existe "racismo estructural" en Perú

La organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) dijo este jueves que fuerzas de seguridad de Perú llevaron a cabo una rcontra la destitución del expresidente Pedro Castillo y cometieron posibles ejecuciones extrajudiciales, y que la Justicia peruana debe investigar ya si alguna autoridad ordenó o toleró los abusos.En una fuerte exhortación a la presidenta Dina Boluarte al presentar un informe en Lima sobre sus investigaciones de la represión en Perú Amnistía Internacional dijo que la Fiscalía de la Nación de Perú debe investigar a todas las personas, hasta el más alto nivel, que hayan ordenado o tolerado el uso ilegítimo de fuerza letal ejercido por las fuerzas de seguridad.Castillo, un maestro rural y líder de izquierda asumido en 2021,, para que no le hiciera juicio político. Está en una cárcel de Lima con prisión preventiva acusado de rebelión y corrupción, y en su lugar asumió Boluarte, que era su vicepresidenta., sobre todo en zonas indígenas y desfavorecidas del sur de Perú.luego de otro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que acusó al Ejército y la Policía peruana de masacres, ejecuciones extrajudiciales, graves violaciones de los derechos humanos, así como un uso desproporcionado y letal de la fuerza durante las protestas.Boluarte, pero no se pronunció de inmediato sobre el de AI.“El uso de armas de fuego letales contra manifestantes muestra un flagrante desprecio por la vida humana", dijo Amnistía Internacional en su informe, presentado por su secretaria general, Agnes Callamard, y publicado en su página web., y analiza 52 casos de personas fallecidas o heridas durante protestas en las sureñas Andahuaylas, Chincheros, Ayacucho y Juliaca., 20 de las cuales pueden constituir ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas estatales, dijo AI."A pesar de los esfuerzos del gobierno por presentarlas como terroristas o delincuentes, las personas que murieron eran manifestantes, observadores y transeúntes",, agregó.Además, las similitudes en el uso de la fuerza contra manifestantes en distintas partes del país indican una posible estrategia ordenada o tolerada por altos cargos, según el informe.En lugar de condenar el uso excesivo de la fuerza,"Las autoridades peruanas deben investigar la posibilidad de que altos cargos ordenaran o al menos toleraran estos homicidios, sin importar lo alto que lleguen en la cadena de mando”, reclamó.Pese a las graves violaciones de derechos humanos cometidas La organización dijo que, pese a que disponían de sus nombres.La falta de recursos, peritos y fiscales asignados a estos casos, unida a una serie de medidas institucionales tomadas por la fiscal general (incluidas varias reorganizaciones de personal), han socavado la investigación y la recopilación de pruebas clave, afirmó., dijo.La Fiscalía debería pedir asistencia técnica para las investigaciones penales a mecanismos regionales o internacionales de derechos humanos, y que garantice el acceso de las víctimas a la justicia, agregó.AI pidió a presidenta Boluarte, que era la vicepresidenta de Castillo y lo reemplazó, que"Además, el gobierno peruano debe llevar a cabo una evaluación urgente del racismo estructural que impregna las acciones de las instituciones estatales", dijo AI en su informe."Además, el gobierno peruano debe llevar a cabo una evaluación urgente del racismo estructural que impregna las acciones de las instituciones estatales", dijo AI en su informe.El documento dijo queLos registros entregados a la Fiscalía, de armas policiales y militares a los que ha tenido acceso AI, no proporcionaban detalles sobre la munición utilizada ni sobre qué personal disparó armas específicas.“Una cosa [...] que solemos conversar entre policías es que, si hay un grupo violento, se dispara a una persona, porque mientras no haya muertos la gente sigue enardecida, cuando ven a uno caído se aplacan”., 15 fueron de jóvenes de menos de 21 años, muchos de ellos de familias pobres de ascendencia indígena.“Si no fuéramos pobres, Christopher no habría muerto. Porque no habría tenido que estar trabajando [...] ese día”,AI dijo que, pese a que las protestas no eran allí más frecuentes ni más violentas que en otras regiones.y cinco actos de violencia contra civiles, frente a las 37 protestas y los cinco actos de violencia por parte de civiles en Ayacucho.Sin embargo, en Lima, donde sólo el 20% de la población se identifica como indígena o afrodescendiente, únicamente hubo una muerte, mientras que en Ayacucho, donde el 82% de la población es indígena o afrodescendiente, murieron 10 personas, dijo AI.