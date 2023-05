Un juez asumió como primer ministro interino de Grecia hasta las elecciones de junio

Ningún partido logró mayoría en los comicios del domingo pasado, por lo que se convocarán a nuevas elecciones en junio / Foto: AFP.

Elecciones con "bonus"

El presidente del Tribunal de Cuentas de Grecia, Ioannis Sarmas, asumió este jueves el cargo de primer ministro interino para organizar nuevos comicios antes de fines de junio luego de que no se pudiera formar Gobierno tras las últimas elecciones., de 66 años, prestó juramento en un acto en Atenas ante la presidenta y jefa de Estado de Grecia, Katerina Sakellaropoulou, y encabezará un Gobierno interino encargado de convocar comicios el 25 de junio, informó la agencia de noticias Europa Press.Grecia tiene una forma de Gobierno parlamentaria. Los votantes eligen a los 300 diputados del Parlamento, y este a su vez, según la relación de fuerzas, designa el Gobierno, integrado por un primer ministro y sus ministros, que deben ser diputados electos.La asunción de Sarmas se produjo luego de que la presidenta Sakellaropoulou encomendara el miércoles al Tribunal de Cuentas, uno de los tres Altos Tribunales griegos, que se encargue de convocar elecciones.El primer ministro griego saliente,Mitsotakis, cuyo partido quedó a cinco bancas de poder controlar el Parlamento sin necesidad de alianzas con otras fuerzas, estimó que no había manera de formar nuevo gobierno bajo el actual Parlamento.Su principal rival, la formación de izquierdaSarmas formará un gobierno provisional, que tendrá un carácter técnico y funciones limitadas, y su tarea consistirá en organizar la labor durante el período hasta los nuevos comicios parlamentarios y a partir de sus resultados formar gobierno.Los próximos comicios se realizarán mediante un sistema electoral diferente. El partido ganador obtendrá un bonus de hasta 50 diputados, lo cual le garantizaría una mayoría absoluta, según sus cálculos.En base a los resultados de los comicios del 21 de mayo y el nuevo cómputo, ND tiene prácticamente asegurada la victoria.