Carlotto: "Para Abuelas, sería un orgullo que 'Wado' De Pedro sea candidato"

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, afirmó este jueves que "sería un orgullo que (el ministro del Interior, Eduardo) "Wado" (de Pedro) sea candidato" presidencial, pero aclaró que, en caso contrario, apoyará "al que sea" designado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien será la única oradora en el acto que se llevará a cabo en la Plaza de Mayo para conmemorar el 20° aniversario de la asunción presidencial de Néstor Kirchner."Para nosotros, será un orgullo que "Wado" de Pedro sea el candidato porque es una persona preparadísima. Es un militante y sabe lo que hay que hacer para que cosas como la última dictadura no nos vuelvan a pasar. Si no es él, apoyaremos al que elija Cristina", señaló Carlotto en declaraciones a FM La Patriada.La histórica referente de Abuelas confirmó además que asistirá al acto de hoy en la Plaza de Mayo, y consideró que "el pueblo le pedirá" a Cristina Fernández de Kirchner que se presente como candidata en las próximas elecciones, pese a que explicitó días atrás su decisión de no participar del proceso electoral de este año.Carlotto consideró que"Esos nunca más, en la Argentina sabemos que existe gente buena y ojalá uniéndonos el país se levante y nos levantemos todos", remarcó.La dirigente convocó además a pensar en que "hay que buscar a los herederos, a los hijos de los desaparecidos, como dijo Cristina", en alusión a la entrevista que brindó la semana pasada en C5N y donde convocó para hoy a la Plaza de Mayo."Hay que pensar en esa generación de los que dejaron a los hijos para seguir el camino de ellos, de otra manera, pero con la misma fidelidad y la tenacidad con la que ellos dieron la vida, por eso si, hay que buscar a los herederos", insistió.