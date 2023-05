Un millar de personas marcharon "por una ley de reparación histórica" para travesti trans

"Primera marcha plurinacional" por la Reparación Histórica .//Foto Florencia Downes

Foto Florencia Downes

Foto Florencia Downes

Foto Florencia Downes

Foto Florencia Downes

Más de 1.000 personas participaron, este miércoles, de la "Primera marcha plurinacional" por una, que partió desde Plaza de Mayo hasta Congreso, donde luego de la lcerraron con un festival artístico cultural de artistas del colectivo de la Diversidad.La marcha, que convocó a un centenar de organizaciones fuepor la aintegrado por personas mayores de 40 años sobrevivientes de todo el país, que impulsan, desde hace más de ocho años, un proyecto de ley de reparación histórica a nivel nacional.es exigirle al Estado una reparación por los años de persecución sistemática que ha padecido el colectivo, tanto en dictadura cívico militar, como en democracia, con los edictos contravencionales, explicaron a Télam.activista trans-feminista de 34 años,en la localidad mendocina de San Martín y estudiante de Ciencias Políticas, señaló: "Si bien soy una identidad joven, igual, sobrevivo en las calles para poder ganarme el pan, para poder llevar a mi casa el dinero que necesito para cubrir los gastos. Vivo con mi madre que es jubilada y soy sostén de hogar junto a ella"."Soy una prostituta marginal, excluida del sistema, excluida del grupo laboral trans, negada de todos mis derechos y hasta ahora no tengo absolutamente ninguna ayuda del Estado", contó.Este año ingresó a estudiar a la Facultad de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Cuyo,y critica la posición "privilegiada" de los gays sobre las identidades trans.Militante desde los 16 años dentro del peronismo Morales sostiene que"es una. O sea, es mi vocación de vida. Amo la política y considero que es la única herramienta que nos ha dado ejemplos de g, entre otras".Por otro lado,, un varón trans de 50 años, descendiente mapuche, militante y referente del colectivo lgbtiqnb+ de la, señaló: "Esta marcha es convocada para que se arme un solo proyecto, que sea tratado y que no tenga tantas controversias"."Hay varios proyectos de reparación histórica en la Cámara de diputados y estamos pidiendo que se aprueben en base a dos o tres salarios mínimo vital y móvil, porque tenemos compañeros y compañeras travesti trans que fueron perseguidos y son sobrevivientes de la dictadura; estuvieron en calabozos violados, maltratados, torturados, y no hay expediente o registro de todo lo que les ha sucedido", indicó.Cuando la marcha llegó al, a cargo de referentes travesti trans como Zay Rojas, de San Luis; Pilar Jiménez, de Tigre; Sonia Hernández, del Archivo de la Memoria Trans Argentina; Jana, de la asociación UMSA de San Juan; Theo Tello, de Rojas; Say Sacayan, de La Matanza; Patricia Rivas, Andrea Vargas y Luana Salva, miembros de "Las Históricas Argentinas"."Nos encontramos en este momento histórico donde por primera vez compañeras y compañeros de todos los territorios del país nos organizamos de manera urgente para exigir una ley de reparación histórica para todas las identidades travestis trans mayores de 40 años que fuimos perseguidos y violentados sistemáticamente tanto en dictadura militar como en democracia con los edictos policiales", detallaron en la lectura."En este día histórico pedimos una ley de Reparación Histórica a modo de indemnización compensatoria que intenta reparar el daño infligido por los estados a través de sus instituciones provocando históricamente una agresión sistemática hacia nuestra identidad, violando nuestros derechos humanos", señalaron.Respecto aseñalaron unaque deberían ampararlas exigiendo que "en los festejos de sus 40 años de democracia cis heterocentrada hagan el esfuerzo de reconocer que la comunidad travesti trans no goza de ninguno de estos derechos".