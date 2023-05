La donación de óvulos, vínculos familiares y dos actrices en gira, en la cartelera porteña

El deseo de ser madre

Cuatro propuestas independientes se recortan en la cartlera porteña: "El óvulo" y "La navidad de Georgina", las dos de Carolina Sturla; "El bien", de Lautaro Vilo y "Gira trunca", de Sandra Franzen., de Carolina Sturla, con dirección de, aborda la temática sobre la donación de óvulos, se presenta los domingos a las 18 en el porteño El Método Kairós (El Salvador 4530)La trama cuenta sobre una mujer que quiere desesperadamente quedar embarazada, con una familia atravesada por ese deseo que no se cumple, una pareja quebrada frente a años de intentar y no conseguirlo y una madre dispuesta a todo para ver a su hija cumplir su más profundo deseo.Protagonizada por, la pieza cuestiona hasta dónde se puede llegar para alcanzar un deseo., una comedia dramática también de Sturla, dirigida porse presenta los domingos a las 20.30 en el porteño teatro El Tinglado.La obra propone repensar los vínculos familiares y sus aspectos nocivos a través del humor con las distintas estrategias y excentricidades de los personajes con quienes es imposible no encontrar algún punto de identificación.protagoniza la pieza que se presenta en la sala ubicada en Mario Bravo 948.La segunda temporada de, un unipersonal escrito y dirigido pory protagonizado por Verónica, se presenta los domingos a las 17 en el porteño Espacio Callejón (Humahuaca 3759).La obra aborda la historia de una agente inmobiliaria que desatiende su trabajo y las dificultades cotidianas para acompañar a una amiga a una clase sobre arte y luego, cuando van a tomar un café, le cuenta sobre una problemática herencia familiar que debe resolver, y su amiga le ofrece una ayuda tan inusual como inesperada., obra de, con dirección de, que retrata las desventuras de dos actrices en una gira, sube a escena los sábados, a las 22.30, en el porteño teatro El Extranjero (Valentín Gómez 3378).Protagonizada por, la obra cuenta las desventuras de dos actrices populares de los 40´, que recorren el país con sus malogrados espectáculos de variedades de canto y recitado, hasta que en un momento la gira se trunca en un pueblo remoto cuando su director y productor, esposo de una y amante de la otra, se fuga con la reina del Zapallo.