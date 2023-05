Realizan el primer estudio de los efectos del estrés y las patologías de la tiroides en el embarazo

Investigadores del conicet, IMBECU, que desarrollaron el estudio.// foto prensa

El estudio en ratas

Según la OMS, unas 750 millones de personas en el mundo padecen alguna patología tiroidea.

Investigadores del Conicet realizan elsobre los efectos de la interacción entre el estrés y las patologías de la tiroides en la gestación que aumentaría la predisposición para desarrollar en la adultez trastornos de depresión y ansiedad, relación sobre la que todavía no hay evidencia a nivel internacional pero reviste de suma importancia porque losaseguraron a Télam los responsables del trabajo en el marco del Día Mundial de la Tiroides, que"A nivel internacional no hay trabajos que estudien a largo plazo los efectos de las patologías tiroideas en interacción con el estrés durante el embarazo. Pero es una problemática que existe y, lamentablemente, hoy el contexto de estrés está más vinculado con la violencia intrafamiliar", aseguró a Télamdependiente del Conicet y la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo).Desde el laboratorio que Valdez dirige en el Centro Científico Tecnológico de Mendoza, ubicado en el Parque General San Martín, buscan generar evidencia sobre eluno de los desórdenes de la glándula tiroides menos explorado que consiste en una producción excesiva de hormonas y tiene como síntomas la piel pálida y sudorosa, ojos saltones, diarreas frecuentes, palpitaciones, intranquilidad, insomnio, temblores y pérdida de peso.Si bien la incidencia del h, Valdez advirtió que es una "porque puede conducir a graves consecuencias como laen forma de mariposa situada en el cuello, entre la laringe y la tráquea, que pesa aproximadamente 20 gramos y tiene como función principal secretar hormonas que son claves para nuestro organismo, promoviendo la maduración del sistema nervioso central y la regulación del metabolismo.La investigación, que lleva el nombre "comenzó a mitad dea partir de la financiación de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), el Conicet y la UNCuyo.En diálogo con Télam, Valdez explicó los detalles de este eque fue realizado a partir dey que, actualmente, está en pleno"Dejamos crecer a las crías y a lo largo de su vida le vamos haciendo monitoreos desde parámetros muy sencillos del desarrollo hasta test que sirven para evaluar los reflejos neurológicos", precisó la doctora en bioquímica e investigadora adjunta del Conicet sobre la metodología aprobada por el Comité Institucional para el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio de la UNCuyo.Y continuó: "Tomamos muestras y estudiamos si el impacto que sufrieron durante la gestación en el útero de la madre después les genera problemas para manejar la respuesta al estrés en la vida adulta".están laspara cuantificar variables de desplazamiento y estado emocional de las ratas, que tienen su "correlato con los humanos", explicó Valdez, quien también es docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNCuyo.Sobre los, la investigadora reveló que "en las crías de ratas hipertiroideas tardan en aparecer los dientes incisivos y se demora la apertura de los ojos entre uno y dos días, que es mucho y evidencia un retraso de maduración".Aunque los animales logran con el tiempo compensar parte de las alteraciones que sufren en las primeras semanas de vida, eso "no quiere decir que sea del todo exitoso y no queden secuelas", aclaró Valdez.Y detalló: "En la prueba de actividad locomotora, cuando las crías de ratas hipertiroideas ya son adultas recorren una distancia más larga en el mismo período de tiempo que una rata común".A pesar de que los animales muestran esos, en"En una prueba de natación adaptada observamos que se mueven menos. El quedarse quietos y flotar son índices de desesperanza", explicó la investigadora y sostuvo que, del mismo modo, las personas pueden sufrir tanto trastornos de ansiedad como de depresión.Así, una de lases que lasque manejan lasen las crías s"Encontramos que las ratas muestran signos de alteración que tienen que ver con", agregó Valdez y advirtió que las crías que en su gestación estuvieron expuestas a hipertiroidismo y estrés maternal tienen acentuados los parámetros en comparación con las crías que sólo experimentaron hipertiroidismo.Sobre este punto, la investigadora apuntó: "Elen los humanos cortisol y e, que, contribuyendo a un mal funcionamiento de la tiroides y de otras glándulas"."Hoy lo que sabemos es que hayLo que no sabemos, y es difícil de establecer, esalgunay por eso es innovador este trabajo", señaló Valdez.Con motivo del, que se conmemora, la investigadora recordó la importancia de que las personas con patologías tiroideas se realicenque no son más que ", ya que "no funciona tomar toda la vida la misma dosis de medicación".Además, indicó que en caso de presentar alguno de los(piel seca y fría, caída de cabello, constipación, disminución de la frecuencia cardíaca, somnolencia y dificultad para bajar de peso) o detectar algún nódulo en la parte anterior del cuello es necesario consultar con un médico.Y concluyó: "Lostienen, no solo en lasino también en laque hoy en día estamos más expuestos que en otras épocas porque la vida actual es estresante".Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), unaspadecen alguna p