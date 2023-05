Series: cuatro estrenos del streaming para la semana corta

"Ni se aquí ni de China"

"No estoy muerta todavía"

"Goodfather of Harlem"

La fantasía, con los recientes ganadores del Oscar Michelle Yeoh y Ke Huy Quan; la comedia; la sitcomy la tercera temporada de la aclamada tira criminal, son los cuatro estrenos más destacados de la semana que pueden verse desde hoy en distintas plataformas de streaming.Basada en la novela de, "Ni de aquí, ni de China", ya disponible en el servicio Disney+, sigue las aventuras de un adolescente chino-estadounidense cuya vida cambia de manera rotunda tras hacerse amigo del hijo de un dios mitológico, adentrándose en un viaje hacia la adultez que estará fuertemente atravesado por sus propia noción de identidad.Seres fantásticos, combates de artes marciales y comedia se unen en esta propuesta que cuenta en su elenco con la participación de Yeoh y Quan, que vienen de ser galardonados en la última edición de los premios de la Academia de Hollywood en las categorías de Mejor actriz y Mejor actor de reparto por "Todo en todas partes al mismo tiempo", así como de su colega de elenco Stephanie Hsu.y el excampeón de taekwondo, entre más, completan el elenco de la producción guionada pory dirigida por, reconocido por haber realizado la entrega del Universo Cinematográfico de Marvel "Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos".Por su parte, la actriz de ascendencia puertorriqueñaprotagoniza "No estoy muerta todavía",, que ya lanzó los 13 episodios de su primera temporada en Star+, con una segunda entrega ya confirmada y en etapa de preproducción.La serie está centrada en Nell Serrano, una periodista recién separada y con pocos recursos que busca restablecer su vida y retomar la carrera que dejó una década atrás, pero aunque el único trabajo que logra conseguir es como redactora de obituarios, se sorprenderá al descubrir que puede recibir consejos de vida de una inesperada fuente: los mismos fallecidos.Junto a Rodriguez, la lista de intérpretes de "No estoy muerta todavía" -creada por- se completa conEn el terreno del drama llegó también a Star+ la tercera temporada de "Godfather of Harlem", basada en una historia real y con el reconocidoen la piel del infame jefe criminal Bumpy Johnson, quien a principios de los 60 fue liberado tras diez años en prisión para hallar en ruinas el barrio en el que vivía bajo el control de la mafia italiana.Los nuevos episodios encuentran al protagonista todavía peleando por volver a tener el control de Harlem contra facciones cubanas y latinas, con la CIA pisándoles los talones y con las luchas por la conquista de derechos civiles por parte de la comunidad afroamericana de telón de fondo de las disputas clandestinas.también son parte de esta nueva entrega de la serie escrita porPor último, Apple TV+ ya tiene en su catálogo los tres primeros episodios de "Platonic", comedia de diez episodios que reúne a los populares, quienes ya habían trabajado juntos en "Buenos vecinos" (2014) y en su secuela de 2016, como Sylvia y Will, un par de exmejores amigos y mutuos amores platónicos que, al borde de la mediana edad, se reencuentran tras una fuerte pelea que los mantuvo distanciados durante años.Cocreada, dirigida y coescrita por-el matrimonio que también estuvo detrás de la comedia "Friends from College"-, la tira también cuenta concomo parte del elenco.