Un joven influencer denunció que lo amenazaron para que no opine sobre Milei

El influencer Bruno Lonatti denunció ante la Justicia de Córdoba que recibió amenazas por redes sociales para que no hable "nunca más" del dirigente de La Libertad Avanza, Javier Milei, y recibió el apoyo de referentes del Frente de Todos que repudiaron "la intolerancia y la violencia".A través de su cuenta de Twitter, Lonatti advirtió que, sin detallar el emisor, en el que le pidieron que "si no querés que te pase nada malo, no hablés nunca más de Milei en las redes sociales".Junto a una captura de la amenaza recibida, el influencer detalló que el mensaje "contenía mi dirección, espacios donde me muevo cotidianamente, nombres de mis familiares directos y una amenaza", y pidió al diputado Milei y su partido que "repudien estos hechos y esperemos que la justicia aclare".Además, indicó que ya realizó la denuncia pertinente "en la Unidad Judicial NRO 15 en la ciudad de Córdoba ayer por la noche".Durante la jornada de este miércoles, varios referentes del Frente de Todos se solidarizaron con su situación.El presidente del bloque del FdT en la Cámara de Diputados,, manifestó su "solidaridad con Bruno, que está siendo hostigado y amenazado por seguidores de Milei"."Es imprescindible que el propio Milei (diputado nacional) se pronuncie al respecto y aclare esta situación. Al parecer, con Milei lo único que avanza es la intolerancia y la violencia", expresó.La diputada nacional por Córdoba,, criticó a los seguidores de Milei, que "dicen estar a favor de la libertad pero lo único que hacen es atacarla"."A 40 años de democracia parece que nos quieren hacer volver al pasado. Toda mi solidaridad con Bruno Lonatti y mi repudio a quienes quieren imponer sus ideas con el miedo y el terror. No lo van a lograr", añadió.Y otro diputado cordobés,, manifestó que "estas actitudes cobardes son un ataque directo a nuestra democracia" y afirmó que "la violencia, el hostigamiento y las amenazas a quienes piensan diferente son actos fascistas que atentan contra la libertad".Por su parte, el candidato a gobernador de Córdoba por La Libertad Avanza,, escribió: "Como presidente del Partido Libertario de Córdoba quiero manifestar mi total solidaridad con Bruno. Nada tienen que ver con las ideas de la Libertad estas conductas totalmente fuera de la democracia y del respeto irrestricto por el proyecto de vida del prójimo".El mensaje amenazante que Lonatti compartió en formato captura a través de Twitter dice: "Esta es la única advertencia que te vamos a dar, no somos wachines que juegan a hacerse los mafiosos virtuales, sino la próxima estupidez que andes inventando de Milei te va a salir caro, es lo único que vamos a decir, tenemos gente en todo Córdoba (...) Cuando salgas de tu casa vas a tener que salir con cuidado porque donde vayas te va a seguir alguien".En su Instagram, también compartió un video tras radicar la denuncia en la Unidad Judicial Nro15 de Córdoba y expresó: "Sigo pensando que es una locura que tengamos que convivir con este tipo de situaciones de odio por una afiliación política determinada o por opiniones emitidas"."La Argentina está para mucho más. La democracia que fue conquista de la lucha de todo nuestro pueblo está para mucho más. Con bronca, pero también con incertidumbre porque se metieron hasta con mis seres queridos, pido que se repudien estos hechos. Una mayor y mejor convivencia democrática la construimos entre todos", agregó.El joven recibió también el apoyo de la Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba que “expresa su más enérgico repudio y profunda preocupación por los recientes actos de amenazas anónimas que ha sufrido el militante Bruno Lonatti del Partido Comunista, por parte de grupos en defensa del Diputado Nacional y candidato a Presidente por “La Libertad Avanza” Javier Milei”.Lonatti se destaca en la red social Tik Tok por su contenido político, donde analiza fenómenos históricos y contemporáneos.En las últimas semanas, compartió tres videos con información sobre el diputado libertario que desataron la ola de mensajes amenazantes.