El gobernador de Florida DeSantis oficializó su precandidatura a la presidencia de EEUU

El gobernador de Florida Ron De Santis se lanzó de lleno por la candidatura republicana para los comicios de 2024 en EEUU / Foto: AFP.

El magnate y expresidente de EEUU, Donald Trump, aparece como el rival más complicado para De Santis en las internas republicanas / Foto: EFE.

en Estados Unidos, en las que deberá disputarse la candidatura con el exmandatario Donald Trump.DeSantisinformaron los diarios estadounidense The New York Times y The Washington Post.-el servicio de chats de audio de la red social- con el director ejecutivo de la plataforma, Elon Musk, a partir de las 18 (19 de Argentina) para presentar su candidatura, según anunció el lunes último el propio Musk."Voy a entrevistar a Ron DeSantis y, confirmó el magnate sudafricano.La conversación estará moderada por elquien anteriormente se mostró partidario de DeSantis y cercano a Musk.Tras finalizar el evento,quien desde el próximo jueves emprenderá una gira por distintas ciudades del país.Luego, tiene previsto darsegún The Washington Post.El principal rival de DeSantis, de 44 años, para las primarias republicanasquien es señalado como favorito en las encuestas, después de que en noviembre confirmara que aspira a presentarse a los comicios del 5 de noviembre de 2024.Además de Trump,el exgobernador del estado de Arkansas Asa Hutchinson y el empresario Vivek Ramaswamy ya han confirmado su candidatura, aunque los sondeos les dan menos del 5% de los votos.Por su parte, el presidente demócratapara así poder "terminar el trabajo" iniciado en 2020, cuando logró desbancar a Trump de la Casa Blanca.El gobernador, al frente de Florida desde 2018, entró en la campaña aquel año siendo un congresista casi desconocido, pero el apoyo del entonces mandatario le permitió alcanzar una victoria ajustada.DeSantis ha ido ocupando su propio espacioen asuntos como la educación, el aborto o la inmigración.El revuelo causado por algunas de sus medidasmás allá de las fronteras de Florida.recordando lo que más le duele al ahora enconado rival: su derrota en las últimas presidenciales a manos de Biden.El candidato elegido por los republicanosson por ahora los únicos candidatos más allá de Biden, con posibilidades casi nulas de desplazar al actual presidente y lograr así la investidura.