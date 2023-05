Hackearon radares del INTA y afectaron los avisos a corto plazo del SMN

Foto: Gustavo Amarelle (archivo).

Cómo afectó al servicio

Los responsables del ataque

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN)debido a queVoceros del INTA explicaron a Télam queque es el sistema que metió "un grupo ruso de ciberataque".Además, detallaron que todo el equipo de informática está desde hace días realizando control, revisión y limpieza de cualquier tipo de intromisión que tuvieran los sistemas en la red central., agregaron.Por otro lado, sobre el problema que se mantiene con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para poder brindar las alertas tempranas climatológicas, detallaron que el problema se encuentra en tres radares ubicados en Pergamino, Paraná y Anguil, y que estos "no fueron hackeados"., remarcaron.En ese sentido, aseguraron que por esa falta de comunicación es que no se cuenta con toda la información que suele poseerse para las alertas tempranas del SMN."Los radares están funcionando y ya en los próximos días van a estar recuperando la conectividad entre el Servicio Meteorológico y los radares del INTA", aseveraron.Según explicó el presidente del INTA, Mariano Garmendia -en diálogo con LV12- el sistema sufrió el ataque de un hacker el pasado 29 de abril, pero "ya se restableció casi todo, prácticamente el 90% del sistema ya está funcionando"."Esto es algo, que todas las instituciones, lamentablemente estamos sufriendo ataques de hackers y cuando vino esto tuvimos que, lamentablemente, apagar el sistema completo para reestructurarlo y limpiarlo de manera completa para evitar pérdida de información y problemas de distinta índole", dijo."El INTA tiene más de 400 unidades territoriales a lo largo y ancho del país, que va desde la Puna hasta la Antártida en Base Marambio y Base Esperanza, así que el recorrido para limpiar todo eso tiene su complejidad, pero lo hemos tomado con tranquilidad, responsabilidad, apoyado por Jefatura de Gabinete, por las áreas del sistema del Gobierno nacional y se ha hecho un trabajo muy milimétrico para poder reactivar y restablecer los sistemas de gestión", agregó.Sobre los autores,Por otro lado, confirmó que hubo un pedido de rescate que no fue atendido por el INTA."No puedo dar cifras de rescate, pero era una cantidad importante. Nosotros, como Estado, no podemos ni pagar ni prestarnos a ese juego", concluyó.