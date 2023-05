Lasso defendió su decisión de disolver el Parlamento

El presidente definió su reciente decisión como "la mejor sanción moral contra los obstruccionistas. Foto: AFP.

“Mi opción fue mirar hacia los ecuatorianos para pedirles que decidan el destino del país a través de su voto” Guillermo Lasso

El clima en Ecuador sigue siendo de incertidumbre.

Pese a sus críticas a la oposición, Lasso consideró que “este tiempo” abre “una nueva oportunidad de avanzar hacia una concertación nacional”

"Avanzar hacia una concertación nacional”: la propuesta del madatario.

Tras disolver el Parlamento, Lasso optó por dar explicaciones.

Sigue habiendo disturbios esporádicos en la capital.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, volvió a defender hoy su decisión de aplicar la llamada “muerte cruzada”, por la que disolvió el Parlamento y abrió el paso a nuevas elecciones , con el argumento de que ahora “nunca más un mandatario quedará a merced” de un Congreso que “dedique su tiempo a conspirar e impedir que un Gobierno avance” y advirtió sobre el accionar de “obstruccionistas con evidentes afanes golpistas”.“La inmensa mayoría ha aplaudido la aplicación de la muerte cruzada como la mejor sanción moral contra los obstruccionistas, con evidentes afanes golpistas, que traicionaron los principios democráticos”, remarcó Lasso, en uno de los tramos más fuertes de su Informe de Gestión, al cumplirse dos años de su mandato.El mandatario hizo una extensa enumeración de sus iniciativas en casi todas las áreas, reivindicó sus logros en materia social, ambiental, económica y de comercio exterior, y admitió falencias en algunas políticas, en parte, dijo, por la negativa de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) a acompañarlo.Y buena parte de su alocución la usó para justificar su decisión de disponer por decreto el cierre del Parlamento y el llamado a comicios generales, justo días antes de que la AN se encaminara a destituirlo por un hecho de corrupción que el mandatario negó siempre.“Disolver la Asamblea Nacional, sobre la base del artículo 148 de nuestra Constitución, cerró un largo capítulo de desinstitucionalización y abuso de poder, liderado por sectores políticos que se habían trazado como meta la cooptación de todo el Estado”, expresó Lasso, que juzgó que con la decisión terminó “una confrontación política que tenía inmerso al país en una crisis que se agudizaba con el tiempo”.Para el exbanquero, “después de esta decisión histórica, por la profundidad de su significado, nunca más un presidente de la República quedará a merced de una Asamblea que dedique su tiempo a conspirar e impedir que un Gobierno avance en la agenda para el desarrollo del país”.La escuchaban legisladores, su gabinete -que hoy tuvo una modificación- y parte del personal diplomático en el país, entre ellos el embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick.Pese a sus críticas a la oposición, Lasso consideró que “este tiempo” abre “una nueva oportunidad de avanzar hacia una concertación nacional”.“Con generosidad podemos encontrar metas nacionales, propósitos comunes como la seguridad ciudadana, sin duda hoy la razón de Estado más importante que debe unir al país”, afirmó, una manera de reconocer la problemática central con la que lidió en sus 24 meses de gobierno, ante la creciente expansión del narcotráfico y los ataques violentos.De vuelta a la cuestión electoral, Lasso manifestó que la elección de un nuevo Gobierno y una nueva integración para la AN representa “un acto que hace más fuerte la institucionalidad” y pidió “con humildad” a sus conciudadanos “elegir a los mejores ecuatorianos, ejercer su voto creyendo -de manera fehaciente- que es la herramienta más valiosa que tienen para enrumbar al país hacia un mejor destino”.“Mi opción fue mirar hacia los ecuatorianos para pedirles que decidan el destino del país a través de su voto”, reiteró.Justamente hoy el Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializó la fecha del 20 de agosto para elegir un nuevo jefe del Palacio de Carondelet y nuevos legisladores, con el 15 de octubre como día para una segunda vuelta si fuera necesaria.Tanto el mandatario como los miembros de la AN que resulten electos no iniciarán un nuevo mandato, sino que completarán el período ya iniciado, hasta 2025.“Necesitamos proyectos nacionales y objetivos comunes que encaminen al país hacia un mismo horizonte. Por los más pobres, por los más vulnerables, por todos aquellos que confían en que sus líderes trabajarán por ellos y su futuro, es tiempo de concretar un acuerdo llamado Ecuador”, insistió Lasso.Acusado justamente en el Parlamento por presuntas irregularidades en un contrato de una empresa pública, el presidente dijo que cualquiera puede construir rutas, puentes, hospitales o escuelas, pero “no todos pueden luchar con firmeza en contra de la corrupción”.“La corrupción es un monstruo cuyos tentáculos van abrazando a la sociedad si no se toman las medidas correctas y oportunas, tanto en el sector público como en el privado. La corrupción también es intentar hacer pactos de impunidad; cobrar el sueldo sin trabajar o hacerlo mal; boicotear deliberadamente el desarrollo nacional; torcer la verdad e intentar engañar al pueblo ecuatoriano”, subrayó.El Informe en cada aniversario de gestión suele darse ante la AN, pero el hecho particular de que no esté funcionamiento obligó al Ejecutivo a mudar la escena, y el lugar elegido fue la Plataforma de Desarrollo Social, en Quitumbe, al sur de Quito.Antes de su informe, Lasso, acompañado de la primera dama, María de Lourdes Acíbar, fue recibido con alfombra roja y honores militares de rutina, mientras un grupo de seguidores cantaba a su favor.En el lugar, el mandatario encabezó, en los momentos previos a su balance, el acto por los 201 años de la Batalla del Pichincha, oportunidad en la que destacó su convicción de que “hoy podemos seguir avanzando con más rapidez hacia el país de la prosperidad”, y reivindicó, también acá, que el suyo es “un Gobierno serio, responsable y honesto”.Unas horas antes, se había oficializado un cambio en el gabinete: el exlegislador César Rohon es el nuevo ministro de Transporte y Obras Públicas, en reemplazo de Darío Herrera.Lasso, que gobernará seis meses con decretos que deben ser avalados por la Corte Constitucional, no definió aún si buscará la reelección.Otras fuerzas comenzaron ya a alistarse y a discutir candidaturas, atento a que la particularidad de la situación deja tiempos acotados. Hay al menos unos diez nombres de potenciales postulantes para agosto.La correista Unión por la Esperanza (Unes) podría ir con alguno de los integrantes de su fórmula de 2021, el economista Andrés Arauz o el periodista carlos Rabascall; mientras que SUMA y Avanza ya anunciaron que respaldarán al ex vicepresidente Otto Sonnenholzner.El empresario Jan Topic anunció su candidatura by recibió el apoyo del Partido Social Cristiano (PSC) y el exlegisaldor Fernando Villavicencio buscar armar una alianza de partidos que lo lleve al frente de la boleta.Los dirigentes indígenas Salvador Quishpe y Yaku Pérez -fue candidato hace dos años- también aparecen mencionados, igual que el exalcalde de Quito Jorge Yunda.