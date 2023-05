Qué ver, escuchar, leer y navegar en los medios públicos esta semana

JUEVES 25 DE MAYO

Podcast. Al cumplirse un nuevo aniversario del primer gobierno patrio y veinte años de la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia, el historiador invita, en dos nuevos episodios, a reflexionar sobre la irrupción de los gobiernos populares en Argentina.Escuchalo en Télam Digital Todos los jueves un resumen federal sobre el trabajo que realiza diariamente el sector cooperativo, pieza fundamental de las economías regionales.Ahora en Spotify Televisión Pública Noticias transmite en vivo una emisión especial del Tedeum desde la Catedral Metropolitana en la Plaza de Mayo con la presencia del Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, y su comitiva ministerial en el 213º aniversario de la Revolución de Mayo del 25 de mayo de 1810. La presentación estará a cargo de Silvia Fernández, Pablo Vigna y Verónica Urriolabeitia y la cobertura desde exteriores del equipo periodístico del servicio informativo.La convocatoria popular en Plaza de Mayo tiene como características principales el festejo por el Día de la Patria, el recordatorio del fin de la proscripción del peronismo con la asunción de Héctor Cámpora y la llegada de Néstor Kirchner a la Presidencia de la Nación asumida el 25 de mayo de 2003. El acto tendrá como única oradora a la vicepresidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner. La conducción estará a cargo de Horacio Embón, Felicitas Bonavitta y Diana Zurco.La programación habitual de la radio transmitiendo desde el estudio montado en la PlazaProducción: Canal Universidad de Mar del Plata.De la mano del gran titiritero de la ciudad de Mar del Plata, José Lucas García, más conocido como Pepe García, llega un ciclo televisivo, pensado para el público infantil, que rescata la esencia del arte milenario.(Perspectivas sobre lo imprevisto)Conducción: Guillo EspelInvitada: Natacha M. Compositora, cantante, actriz.. Se trata de una rigurosa investigación de archivo, con testimonios e imágenes inéditas, el documental expone la trayectoria de Néstor Kirchner, desde la intendencia de Río Gallegos, en 1987, hasta la Casa Rosada, en 2003.Destinada a formar parte de los grandes documentos históricos de nuestro tiempo, la película contó con la locución de Rita Cortese y Suleika Esnal.Televisión Pública estrena el documental de Sabrina Farji que bucea en la vida de Mariquita Sánchez de Thompson, una mujer patriota sobre la que poco se sabe.Lito Vitale presenta este espacio de cultura en el que oficia de anfitrión para que diversos músicos toquen y canten sus temas como invitados, en el marco de encuentros cordiales junto a periodistas y actores y actrices de la cultura nacional. Invitados: Ignacio Montoya Carlotto, Lorena Astudillo, Franco Luciani, Pape Conángelo y Señorita Bimbo.Sam Altman, cofundador de OpenAI, la firma que dio origen al chatbot de inteligencia artificial, planteó ante el senado estadounidense los beneficios y riesgos que introduce su revolucionaria tecnología, y alertó sobre la necesidad de regular su uso. ¿Cuáles son las tres principales preocupaciones que advierte su creador?Este video forma parte de Télam Global, un micro semanal sobre las noticias mundiales más relevantes, presentado por Manuela Castañeda.Ahora en Télam Digital y Youtube Por la TV Pública: Relatos: Gustavo Kuffner. Comentarios: Miguel Osovi. Campo de juego: Gabriela Previtera y Germán Berghmans.Por Radio Nacional: Relatos: Jorge Godoy. Comentarios: Santiago Lucía. Notas: Jorge Floridia. Agustín Domper. Estudios: Sergio Zaratea.¿Qué es la Inteligencia Artificial? ¿Desde cuándo la utilizamos en nuestro país? ¿La conocemos más de lo que creemos? El ciclo invita a conocer en detalle la aplicación de la IA y profundiza las formas en que se utiliza, las necesidades tecnológicas y los límites éticos que se desprenden de su uso. Científicos y divulgadores especializados en la materia participan y forman parte de este especial coproducido por TEC y Canal Encuentro. Se repite el domingo 28 a las 22.00.Miralo en Televisión Digital Abierta (TDA): canal 22.5, en vivo por el sitio de TEC Documental de 46 minutos. El trabajo de Fernando Arca propone una introspección del álbum Canción sobre Canción, una selección del repertorio musical de Fito Páez interpretada por Liliana Herrero. Filmado en la intimidad de su hogar, la artista junto a su compañero Horacio Gonzaléz indagan sobre la obra y su amistad con el compositor rosarino entre miradas cómplices y amorosas.Todos los sábados un panorama con cortes de entrevistas exclusivas de Télam Radio. Una síntesis del día a día de las noticias más destacadas de la semana.Ahora en Spotify Fecha 14. Relatos: Natalia Maderna. Comentarios: Claudia Villapun y la participación de Ayelén Pujol desde el campo de juego.En Comodoro Rivadavia. Clasificación en vivoProducción: Señal U Mendoza. Un programa para explorar la literatura mendocina. El ciclo, conducido por Mónica Borré, hace un recorrido por narrativas diversas y propias, en la voz de sus artistas.Con Sandra Mihanovich. Invitados: Maggie Cullen, Antonella Restucci, Sol Mihanovich, Patricia Sosa, Ana Prada,Julia Zenko, Silvina Moreno y Mavi Díaz, dirigidas por Lito VitaleFecha 18. En el Estadio Ciudad de Vicente López, con el arbitraje de Nicolás Lamolina y el VAR a cargo de Leandro Rey Hilfer.. En Luján, provincia de Buenos Aires se encuentra La Quema, el basural más grande y, con 40 años, el más antiguo de Argentina. En octubre de 2022 se dio inicio a las tareas de cierre del basural y a la construcción de un Centro Ambiental, que incluye la instalación de una planta integral de tratamiento de residuos, además de la mejora de las condiciones de trabajo para los y las recuperadoras, con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo. Más detalles con Natalia Mazzei en un nuevo capítulo de Ecointensa.Ahora en Télam Digital y Youtube Producción: Señal U Mendoza. Un programa para explorar la literatura mendocina. El ciclo, conducido por Mónica Borré, hace un recorrido por narrativas diversas y propias, en la voz de sus artistas.El Giow propone explorar distintos oficios artesanales y digitales con el propósito de compartir la experiencia de la creación, con la participación de invitados especialistas en saberes de la ciencia, el arte o la tecnología.Miralo por el canal de Twitch y en Televisión Digital Abierta (TDA): canal 22.5.Conducción: Pablo Milrud. Invitado: Gabriel Mindlin, físico.Fecha 14. En el estadio de Villa Lynch. Relato: Lola Del Carril. Comentarios: Claudia Villapun y la participación de Ayelén Pujol con testimonios desde el campo de juego.Zona D del certamen. Relatos: Juan Carlos Artelino. Análisis: Santiago Dezio y la participación de Patricia Baudin con los testimonios desde el campo de juego.Con Camilo Carabajal y Micaela Farías Gomez entrevistas a Ferni, Cañadulce Orquesta y Demir Hannah.Narciso Yepes. Intérprete: Gaspar Sanz / Suite Española. Conducción: Sebastián Domínguez y Fabio Caputo Rey.Estreno. Documental – 55 minutos - Dirección: Luciana Dadone y Andrés Dunayevich. La producción permite re pensar desde la mirada de sus 8 protagonistas el impacto y las implicancias que tuvo el Cordobazo de 1969 para nuestra sociedad y contribuye a completar con estos legados de memorias femeninas la historia viva de Córdoba. Participan Nené Peña, Soledad García Quiroga, Isabel Guzmán, Susy Carranza, Patricia López, Cristina Salvarezza, Lina Averna, María Lila García y Bibiana Fulchieri.En Comodoro Rivadavia en vivo.Del amor y sus esperanzas, y del fracaso del amor y las desesperanzas, hablan miles y miles de canciones, en todos los idiomas y en todos los tiempos. Pero Chico Novarro inventó una canción diferente, una sobre las ganas. Es un hit sin fronteras y se llama "Algo contigo".Escuchalo en Télam digital Estreno. Se trata de la primera serie en la que Zamba y Nina interactúan con personajes y fondos reales y son animados en 3D en el espacio ANIMAR MoCap. Esta semana recorrerán la provincia de Chubut con paradas en: Península de Valdés (lunes 29 de mayo), Puerto Madryn (martes 30), Esquel (miércoles 31), El Hoyo (jueves 1° de junio) y Lago Puelo (martes 2). Conducen Mauricio Vila y Mar Mediavilla.La serie se emite por Televisión Pública de lunes a viernes a las 9:00 y por Pakapaka de lunes a viernes a las 14:00 y a las 20:00.En una nueva clase magistral de “Física en segundos”, Anibal Kacero busca difundir la ciencia y explicar la física para ayudar a quienes estén cursando la materia en el CBC y, al mismo tiempo, hacer entendible esta disciplina para cualquier persona curiosa por la ciencia.Miralo por el canal de Twitch TELEVISIÓN PÚBLICA https://www.tvpublica.com.arFecha 18. En el Estadio Tomás Adolfo Ducó, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer y el VAR de Diego Ceballos. Relatos: Gustavo Cima y Pablo Ladaga. Comentarios: Miguel Osovi y Damián Trillini. Notas en campo de juego a cargo de Germán Berghmans.Lunes a domingo. Un video repasa los acontecimientos más relevantes que ocurrieron hace décadas. La historia, en palabras e imágenes todos los días. Video 24 de mayo:Audio y video. Los títulos más destacados en 1 minuto. Lunes a viernes.Tres emisiones por día.Ahora en Télam Digital, Youtube Audio. De Lunes a viernes. Boletín de cuatro minutos con lo más saliente del deporte nacional e internacional.Ahora en Spotify Estreno. VIdeo. Las apps para mantener la vida funcionando ya son parte del común denominador de las personas: calendarios, alarmas, recordatorios, sistemas de mensajería, redes sociales, meditación, fitness, y mucho más. Y para quienes han decidido mapaternar, el celular también supone una herramienta a la hora de mantener la crianza bajo control. ¿Cómo vive un tecnopapá o una tecnomamá?Este video forma parte de Futuro Inmediato, la serie de Télam que explora las ideas detrás de un mundo en constante transformación. Ahora en Télam Digital, Youtube y redes.El Giow propone explorar distintos oficios artesanales y digitales con el propósito de compartir la experiencia de la creación, con la participación de invitados especialistas en saberes de la ciencia, el arte o la tecnología.Miralo por el canal de Twitch y en Televisión Digital Abierta (TDA): canal 22.5.Del 24 al 31 de mayo.El documental de los directores Néstor Sánchez Sotelo y Ana Farini, retrata el trabajo de Mailén, una maestra de música, junto a niñas, niños y jóvenes de barrios populares ayudándolos a descubrir un nuevo universo, superar los obstáculos en que están inmersos y romper mitos sociales sobre la ópera.Las noticias falsas, así como la manipulación de la opinión pública son flagelos globales actualmente utilizados en lo que suele llamarse "guerra no convencional". La guerra legal, o lawfare, la guerra psicológica y la guerra económica son las modalidades más visibles de esta “guerra sin restricciones” que venimos viendo desde la Guerra Fría. Voces de diversos países cuentan cómo funciona. Dirección y guión: Leandro M. CarvalhoLa historia oculta detrás del incendio intencional de Iron Mountain que ocasionó la muerte de seis bomberos de la Policía, dos bomberos voluntarios y dos agentes de Defensa Civil. Los peritajes concluyeron que el incendio, en el que se destruyó información sensible de bancos y empresas financieras sospechosas de lavado de dinero, fue intencional. Dirección: Jorge GaggeroEl poeta vivo más importante de Chile, Raúl Zurita, tiene un sueño de juventud: ser roquero. El párkinson que lo aqueja desde 1990 no le impide sumarse a invitaciones desafiantes, como aquellas a las que la banda González y Los Asistentes lo suma en bares, festivales y teatros. El documental registra durante cinco años la transformación de un tímido literato en figura del rock. Dirección y guión: Jael ValdiviaEn 1993, miles de refugiados guatemaltecos regresaron de México. Habían huido del conflicto armado y el genocidio contra la población indígena maya. Ahora Los retornados están defendiendo sus tierras de cultivo y su territorio en la selva de Alta Verapaz, en contra de una represa hidroeléctrica. Vuelven a sus experiencias del pasado para movilizar a las nuevas generaciones. Dirección: Pieter de VosUn profesor de gimnasia tiene una idea: llevar el rugby a una cárcel de la ciudad de El dorado, en la Provincia de Misiones, Argentina. El proyecto saca de la oscuridad y de la muerte a una serie de personas privadas de su libertad, que no solamente aceptan comenzar de cero con un deporte que no conocen, sino que se enfrentan a sus propios miedos y los vencen. Dirección y guión: Christian Rémoli.El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana es de las primeras instituciones electorales en México en que se otorgó, a un grupo de ciudadanos, la organización de los procesos electorales, quitándole la responsabilidad al Gobierno del Estado. Al cumplir 30 años de su ciudadanía, conflictos, crisis y demandas de democratización de grupos sociales impactaron en su transformación. Dirección: Juan Manuel Ramírez GarcíaEl 2 de noviembre, Joaquín hubiese cumplido 18 años, pero fue víctima de la violencia institucional de la policía de Córdoba. En plena pandemia, Joaquín murió en una balacera policial de 112 proyectiles contra los jóvenes que estaban en la plaza de la localidad de Paso Viejo. Dirección: Juan Darío Almagro.La nueva docuficción de Renacer Audiovisual sigue a la rapera Juana (Juana Passeri/ AKA Shitstem) en su viaje por diferentes comunidades del país con el propósito de motivar a chicas y chicos a contar y contar sus historias a través del rap, su técnica y su rítmica. La presentación será a las 16.00 en el Espacio Infancias del 3er piso para el público infantil y luego a las 17.00 en el Salón de Honor para el público adulto. Además, contará con la participación especial de Juana (Juana Passeri/ AKA Shitstem) y de los y las protagonistas de estas historias.