Convocan a una nueva reunión de la Comisión de Juicio Político en Diputados

Uno de los encuentros de la Comsión de juicio político de Diputados. /Foto: Camila Godoy.

Carolina Gaillard, la titular de la comisión. /Foto: Camila Godoy.

(Ospjn), con la presencia de testigos y damnificados por desmanejos en ese organismo, en el proceso a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia que se inició en febrero.A la reunión, que se realizará el martes 30 a partir de las 13 y será encabezada por la presidenta de la comisión, la diputada del Frente de Todos (FdT), Carolina Gaillard,, quien evitó dar precisiones sobre su gestión al frente de esa obra social, al señalar que se "amparaba en el artículo 18 de la Constitución Nacional para no autoincriminarse", debido a las acciones judiciales que se tramitan en su contra en dos juzgados.La comisión lo había citado en tres oportunidades para exponer sobre las denuncias de irregularidades en esa obra social pero el exfuncionario recién asistió la semana pasada, luego de ser notificado por el juez Ariel Lijo de que debía comparecer en ese cuerpo.Al inicio de su exposición, y ante una consulta del diputado del FdT, Rodolfo Tailhade, sobre los motivos de su alejamiento de sus funciones, Tonón dijo que "la decisión de mi renuncia al directorio de la Ospjn obedeció a que ya no quería continuar trabajando. Llevo 50 años en la profesión y 35 años en la gestión y me sentía agotado".Cuando se le requirió un análisis de su gestión, Tonón dijo en esa oportunidad que "me amparo en el articulo 18 de la Constitución Nacional porque me puedo autoincriminar"., al considerar que en esos casos el máximo tribunal resolvió dos causas "con resultados de extrema gravedad institucional y peligrosa intromisión en en cuestiones de jurisdicción local".La ampliación del juicio político a los integrantes del máximo tribunal había sido anunciada por el presidente Alberto Fernández en cadena nacional, tras el fallo de la Corte Suprema que suspendió las elecciones en esas dos provincias."En el día de la fecha quedó oficialmente presentado el pedido de ampliación de juicio político a magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del fallo que suspendiera las elecciones provinciales en San Juan y Tucumán", señalaron los diputados en esa oportunidad.A través del proyecto, los legisladores consideraron que "lo extremadamente peligroso para nuestras instituciones, y para nuestro sistema republicano y federal, es la manipulación política de las herramientas y tiempos procesales de los que hizo uso y abuso la Corte Suprema".