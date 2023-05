Las denuncias por violencia doméstica aumentaron un 17% durante 2022

Foto: Candelaria Lagos

Atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género

Por llamada gratuita las 24 hs Línea 144

Por WhatsApp 11-2771-6463.

Por mail a linea144@mingeneros.gob.ar

Descargando la app

Derivaciones no judiciales

Casi 14 mil personas fueron víctimas de violencia doméstica durante 2022, según las más de 10 mil denuncias recibidas por la oficina de la Corte Suprema, cifra que supera en un 17% a los reportes recibidos durante el año anterior y en respuesta a los cuales la Justicia Civil tomó "medidas preventivas urgentes" como la prohibición de contacto o de acercamiento a la persona denunciante y la entrega de botones antipánico. La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) difundió el relevamiento de reportes recibidos durante el 2022 y precisó que recibió "10.231 denuncias en 2022, un incremento del 17% respecto de 2021".El promedio diario de denuncias durante el año pasado fue de 28, sin embargo, hubo días que se alcanzaron las 52, advirtió el informe y precisó que los más de 10 mil reportes afectaron a 17.686 personas -hay casos en los que se denuncia sobre una situación que afecta a más de un miembro de la familia- de las cuales 13.835 "fueron afectadas por hechos de violencia doméstica".En respuesta a esto, la Justicia Civil ordenó 35.134 medidas preventivas urgentes como prohibición de contacto o de acercamiento a la persona denunciante, entre otras, y ordenó otorgar 3.335 botones antipánico.Según el relevamiento anual del organismo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el 76% de las denuncias las personas afectadas por los hechos de violencia fueron mujeres y, dentro de ellas, la mayoría (el 52%) adultas dentro del rango etario de entre 18 y 59 años., aseguró el informe de la OVD y remarcó que "el grupo con más personas denunciadas es el de varones de entre 22 y 49 años (58%)".El análisis del organismo aseguró que la violencia de tipo psicológica estuvo presente en casi la totalidad de las denuncias, alcanzando un 97%, en tanto, un 51% de casos también advirtieron sufrir violencia simbólica.De la totalidad de las denuncias, casi la mitad (49%) reportaron violencia física, un 32% hicieron referencia a violencia ambiental, un 28% a violencia económica y patrimonial, un 12% a violencia social y un 10% a violencia sexual.Asimismo, el 95% de las personas que denunciaron sufrir violencia doméstica aseguraron que no fue la primera vez que sucedía, y que, aseguró el documento.De la totalidad de mujeres adultas de entre 18 y 59 años, 7 de cada 10 aseguraron que fueron violentadas por su pareja actual o por alguna expareja, en tanto, 4 de cada 10 denunciantes fueronLa OVD aseguró que, durante 2022, los equipos interdisciplinarios evaluaron el riesgo de las personas afectadas como "alto y altísimo (33%), medio y moderado (56%) y bajo (11%)", en tanto que el Servicio Médico de la OVD "constató lesiones en 2009 personas, el 85% de ellas de sexo femenino, y el 38% con lesiones en el rostro".Una vez recibidos los reportes y realizados los informes correspondientes, la OVD deriva los casos a la Justicia o a los organismos que corresponda; algunas denuncias, por su naturaleza, requieren múltiples derivaciones judiciales y no judiciales.En este sentido, la OVD precisó que del total de las denuncias recibidas en 2022, el 99,6% requirió la intervención de la Justicia Nacional en lo Civil, en tanto, el 17% de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional y el 68% al fuero Penal Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires.Las derivaciones no judiciales son aquellas que se realizan a organismos de servicio de patrocinio gratuito -como el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes- donde fueron derivadas el 39% de las denuncias, el Programa Proteger (GCBA) -que recibió 727 casos- y la Justicia de Menores, que se hizo cargo de 31 de los reportes, según consignó la OVD.La Oficina, creada en 2006, tiene como objetivo facilitar el acceso a la Justicia de las personas afectadas por violencia doméstica, y para ello garantiza la atención durante las 24 horas, los 365 días del año.Las denuncias pueden ser presentadas por la propia persona afectada o "por cualquier otra que haya tenido conocimiento del hecho de violencia", explicó la OVD, y precisó que, para ello, la presentación se realiza en la sede de la oficina, ubicada en Lavalle 1250, planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.