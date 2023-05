Las declaraciones del “Dipy” sobre La Matanza y los datos duros que lo desmienten

Y bueno…

"Se creen los dueños de un país que detestan", dijo hace algunos años el humorista Diego Capusotto en referencia al gobierno de Mauricio Macri. Como si fuera una expresión que no caduca o tal vez como una suerte de dejavú, un precandidato a intendente opinó por estos días que la gente de su distrito “no labura” y generó rechazo.El referente de la Libertad Avanza, Javier Milei, confirmó que el cantante de cumbia y automovilista David Adrián “el Dipy” Martínez será su elegido para pelear por el partido más grande y relevante del conurbano bonaerense: La Matanza."Y bueno… Nos juntamos y ya le pusimos el moño", tuiteó El Dipy en una foto junto a Milei. Después de varias idas y venidas, se encontraron en una esquina porteña para que el músico confirmara a cámara que será el candidato a intendente del partido de La Matanza en representación de los libertarios.El Dipy es el segundo confirmado luego de que Milei presentara a su compañera de fórmula, la diputada negacionista y antiderechos Victoria Villarruel . El músico militará en el municipio más grande la provincia la plataforma electoral de La Libertad Avanza, una propuesta que incluyeSe autodefinió más de una vez públicamente como un "desclasado", en su momento le negó su nombre al PRO y ahora se lo concedió a Milei. En este contexto, el cumbiero fue entrevistado en el canal LN+, donde dijo públicamente que los vecinos de La Matanza "no laburan".Aunque el agravio pasó desapercibido para muchos, " The Walking Conurban " -una cuenta en redes sociales que se define como “un paraíso post-apocalíptico a minutos del obelisco” y postea sobre la cultura y el arte del conurbano bonaerense- salió a desmentir el mensaje., publicó en su cuenta de Twitter, tuit que acompañaron con información pública de la provincia.Los datos sobre el producto bruto geográfico que publica el gobierno bonaerense indica, además, que el conurbano aporta el 70% del PBG y el resto de la provincia lo hace en un 30%, y La Matanza equivale a un tercio de ese porcentaje. Queda claro, entonces, que muchísima gente labura en el partido.La cuenta, que concentra 76 mil seguidores en su perfil de Twitter y 440 mil en Instagram, señaló además queLa discusión por las declaraciones del Dipy continuó en redes y hubo figuras públicas que opinaron sobre el tema."The Walking Conurban" comenzó como una broma entre amigos y se convirtió en una vidriera para acceder a las diferentes aristas de la identidad bonaerense. El colectivo artístico y cultural fue lanzado en 2018 y utiliza las redes sociales -en particular Instagram- como soporte para difundir y contar la identidad del conurbano, retratando su cotidianeidad y rescatando su olvidada iconicidad.