La AFIP notificó a 5.780 contribuyentes por no incluir compras de dólar MEP en sus DDJJ

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) notificó a 5.780 contribuyentes para que incluyan la compra de moneda extranjera en su presentación de declaraciones juradas determinativas y el pago del impuesto a las ganancias y sobre los bienes personales.El organismo conducido por Carlos Castagneto identificó a un grupo de personas que adquirieron en su conjunto más de US$ 1.100 millones por medio de títulos públicos durante el período fiscal 2022, que deben ser informado en las declaraciones impositivas correspondientes.Por medio de esta iniciativa,, indicó el organismo en un comunicado.Las bases de datos del organismo permitieron advertir transacciones de compraventa de moneda extranjera mediante adquisición y liquidación de bonos en cuentas locales y en el exterior, popularmente conocidas como "dólar MEP" y "contado con liquidación" (CCL).Como resultado de dicha tarea, identificó a 5.780 contribuyentes que, durante el período fiscal 2022, concertaron operaciones por montos individuales que superaron los US$ 50.000.El total de divisas que adquirieron por esta vía asciende a US$ 1.160 millones, lo que representa $ 205.310 millones al tipo de cambio oficial de cierre del año pasado y deberían verse reflejadas en las declaraciones juradas correspondientes., así como su íntegra declaración y correcta valuación, de cara al vencimiento de junio de la presentación de las declaraciones juradas determinativas y el pago de los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales.