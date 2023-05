Brasil alerta sobre los "riesgos" de aislar a Rusia y cerrar la vía diplomática en Ucrania

La audiencia fue de la Comisión de Exteriores y Defensa de la Cámara de Diputados de Brasil. Foto: archivo.

El, advirtió este miércoles ante el Congreso sobre los "riesgos" que supone seguir "cancelando" a Rusia si se pretende trabajar en una salida pacífica del conflicto, además de condenar cualquier violación a la integridad territorial de Ucrania.En una audiencia en la, Vieira defendió la postura de "equilibrio constructivo" con la que Brasil quiere ser un interlocutor en esta guerra, mientras continúan las presiones de socios como Washington y Bruselas para que endurezca su postura con respecto a Rusia.Vieira insistió en que Brasil condenó la agresión rusa, pero defendió la necesidad de incluir a Rusia en foros y espacios internacionales, desde los que se puede ahondar en el diálogo, informó la agencia de noticias Europa Press.A su vez, ela la luz de la "parálisis política" que provocó en el organismo la guerra de Ucrania, tal y como ya apuntó el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien insistió en incluir en el órgano de la ONU a Brasil y países como Alemania, Japón, India, así como naciones africanas y latinoamericanas, entre ellas Argentina."En los contactos que mantuvimos con interlocutores externos, notamos un claro interés sobre la contribución que puede dar Brasil", aseguró Vieira, en relación al interés que mostró Lula de mediar, en colaboración con otros países no alineados como India o Indonesia, en este conflicto.“Somos un grupo de países del sur que queremos encontrar la paz que el norte no está logrando", había dicho el mandatario brasileño.La de Brasil es una de las varias propuestas de paz que aparecieron como alternativa a la del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien se niega a sentarse a negociar con Rusia si no se tienen en cuenta todas y cada una de sus condiciones, entre las cuales está la recuperación de todos los territorios ocupados por Moscú.Aún queda pendiente una reunión entre Lula y Zelenski, que no se pudo celebrar el fin de semana pasado al margen de la cumbre del G7 en Hiroshima, Japón, ya que el ucraniano "no se presentó" en el momento previsto, según dijo el propio mandatario de Brasil.a la prensa el día anterior, sino "molesto", y reafirmó su postura en defensa de un alto el fuego y conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania.El presidente ucraniano, por su parte, confirmó la versión proporcionada por el gobierno brasileño, según la cual habría habido una incompatibilidad de agendas."En cuanto a las situaciones de mis reuniones, me reuní con casi todos, todos los líderes y todos tenían su propia agenda, entonces creo que por eso no pudimos reunirnos con el presidente brasileño", dijo Zelenski.