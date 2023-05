Para Moreau, el FdT debe buscar "una fórmula de síntesis y consenso" para las PASO

Para el diputado, quien mejor sintetiza al Frente de Todos es la Vicepresidenta / Foto: Archivo.

Los posibles candidatos

El ministro De Pedro, un nombre que se maneja dentro del espacio político como candidato / Foto: Diego Izquierdo

El diputado nacional del Frente de Todos (FdT), Leopoldo Moreau, consideró que la movilización de mañana para celebrar el 20 aniversario de la presidencia de Néstor Kirchner seráy sostuvo que ese espacio político debepara las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO)."Todos esperamos una jornada histórica, es una fecha que hace historia, estoy seguro que habrá una enorme concurrencia de gente y creo que el discurso de la vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner) tendrá un fuerte contenido programático", sostuvo Moreau en declaraciones para el Destape Radio.Moreau agregó que "en primer lugar hay que definir lo programático y una estrategia electoral para buscar una síntesis y buscar una fórmula de consensos" y sostuvo que "ir a unas PASO sería una insensatez".El legislador señaló que "no sería aconsejable tampoco del punto de vista electoral", y reiteró que lo mejor era generar "una fórmula única"."Los grupos dominantes pretenden a través del FMI forzar una megadevaluación para generar las condiciones para que se apliquen políticas de ajuste y apropiación de recursos", señaló y expresó que "no tenemos que cometer errores del pasado, no se trata solo de mejorar la estrategia electoral sino darle un fuerte contenido alrededor de ese programa".Para Moreau, "Cristina ya habló" y por eso mañana "va a hablar el pueblo".También se refirió a la posibilidad de que el ministro del Interior Eduardo "Wado" De Pedro o el gobernador bonaerense Axel Kicillof sean candidatos a presidente por el Frente de Todos: "Lo único que no podemos hacer es repetir el error de sacrificar identidad por competitividad, hay que buscar que confluyan los dos factores"., expresó.Para el diputado, quien mejor sintetiza al Frente de Todos es la vicepresidenta, pero dijo que si no es viable su candidatura "hay que buscar una alternativa".Moreau se refirió también al avance del juicio político a la Corte Suprema de Justicia que se instruye en la Cámara de Diputados, al afirmar que "vamos a seguir adelante con el juicio político, con la seriedad que lo hemos hecho hasta aquí".Al referirse a la movilización de este jueves, afirmó que no será solamente para "rememorar fechas históricas"."Vamos a la plaza no solo a rememorar fechas históricas, sino a poner en marcha el proceso de refundación de la democracia, porque la Corte está jugando un papel central en mutilar la democracia", concluyó.