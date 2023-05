Cinco libros imperdibles para conocer a Murakami y enamorarse de su literatura

Murakami vendió millones de ejemplares en todo el mundo.

El escritor japonés Haruki Murakami, que ganó el premio Princesa de Asturias de las Letras , para el que venía sonando como favorito desde hace años, es autor de una larga lista de títulos entre novelas, cuentos y ensayos donde ha volcado en igual medida aquellos elementos que han caracterizado su profusa literatura: un clima fantasioso y de misterio, seres solitarios o melancólicos, atmósferas espesas o angustiantes y por sobre todo el extrañamiento.Su bibliografía, editada en Argentina por Tusquets, fue apareciendo en el orden inverso a cómo se fue publicando en su Japón natal, aunque en todos los casos se han vendido millones de ejemplares en el mundo. A continuación, algunos libros de Murakami (Kioto, 1949) reconocidos por el público y la crítica para acercarse a su fascinante literatura.Publicado en inglés como "Norwegian Wood, famosa -y por cierto melancólica- canción de los Beatles, de quienes Murakami se ha declarado fanático, es un libro que, al turbulento Tokio de los años 60.Con una mezcla de melancolía y desasosiego, Toru recuerda entonces a la inestable y misteriosa Naoko, la novia de su mejor y único amigo de la adolescencia, Kizuki hasta que el suicidio de su amigo los distanció, para luego reencontrarse un año después e iniciar una relación íntima.Entre las esperanzas juveniles y la necesidad de encontrar un lugar en el mundo, la novela trata de una conmovedora historia sobre la juventud, los primeros amores y el dolor que implica el paso a la madurez.(S) "Kafka en la orilla"(SUna de las novelas más celebradas del autor, de tintes fantásticos y surrealistas,-un famoso escultor- y por la sensación de vacío producida por la ausencia de su madre y su hermana, que se marcharon también cuando él era muy pequeño.Sus pasos le llevarán al sur del país, a Takamatsu, donde encontrará refugio en una peculiar biblioteca, donde conocerá a Satoru Nakata, de 60 años, quien ha sufrido un extraño accidente durante la Segunda Guerra Mundial que lo dejó en una especie de olvido de sí, con dificultades para comunicarse con los demás, salvo con los gatos.Así, las vidas y destinos de los personajes se van entretejiendo en un curso inexorable que entrelaza pasado y presente, sueño y vigilia.. Su mujer desaparece, comienzan a surgir a su alrededor misteriosos personajes, su gato escapa de la casa y lo real se degrada hasta cobrar tintes fantasmagóricos.Es una hipnótica novela en torno a un gran misterio en el que se funden la fantasía y la realidad y que encuentra su apoteosis cuando el protagonista se introduce en la profundidad de un pozo de una casa abandonada, donde existe una estatua de un pájaro de piedra mirando hacia el cielo con las alas extendidas, un mundo donde la realidad se encuentra con la fantasía.Mientras los sueños invaden cada vez más la realidad, Tooru Okada deberá resolver conflictos que ha arrastrado a lo largo de toda su vida.Una novela que transcurre en una sola noche en Tokio,a, hasta que se verá obligada a ayudar a una joven prostituta que acaba de ser golpeada y robada en un hotel alojamiento.Con una narración cinematográfica, donde una cámara va captando los movimientos de cada uno de los personajes que se suceden por la obra, y con capítulos divididos en horas de la madrugada (anunciados por pequeños relojes que aparecen en la cima de las páginas al comienzo de cada relato), el autor vuelve a adentrarse en una Japón actual, de trenes nocturnos y prostitutas, de seres miserables y melancólicos.Aquí, Murakami vuelve a exhibir su costado melómano -se sabe que durante varios años manejó un club de jazz-, al titular a este libro con una alusión a la pieza musical "Five Spot After Dark" de Curtis Fuller.El universo de Murakami siempre logra transmitir el extrañamiento de sus personajes o sitios, seres solitarios que deambulan por esta novela nocturna y de vigilia, donde la difusa sensación de peligro todo lo impregna, y donde la música, que actúa como una suerte de banda de sonido, nunca deja de sonar., que sueña con ser escritor, personajes que son -una vez más- seres solitarios.Tributo a George Orwell, esta novela de estructura laberíntica que dialoga con la distopía imaginada por el autor de "Rebelión en la granja" plantea un relato surrealista sobre la opresión de la sociedad moderna y el aniquilamiento de la subjetividad: hombres y mujeres intentan defender su individualidad frente a un sistema totalitario que impone al amor como única salvación.Los protagonistas de "1Q84" se cruzan en Japón durante seis meses de 1984, aunque la referencia cronológica no coincide finalmente con las situaciones y escenarios que describe el escritor, siempre propenso a los entornos oníricos.Un episodio fortuito y ordinario -el atascamiento en una autopista nipona- parece haber oficiado como disparador de la historia, que arranca justamente cuando Aomame -la asesina- abandona un taxi en medio de un enorme atasco en una autopista urbana para dirigirse a un hotel donde matará a un hombre de negocios.