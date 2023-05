La producción industrial creció 4,1% interanual en marzo

Entre los sectores que continúan con buen dinamismo se destacó el de Automotores

La producción de celulares en aumento

Dinamismo el sector de Refinación de Petróleo / Foto: Pablo Añeli

La actividad de la industria registró en marzo una suba del 4,1% en relación con el mismo mes del año pasado y del 2,8% en la comparación sin estacionalidad con febrero, de acuerdo con el informe presentado por la Unión Industrial Argentina (UIA).La evolución es superior a la informada el 9 de mayo por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que en su Índice de Producción Industrial Manufacturero mostró alzas del 3,1% y 2,6%, respectivamente., señaló la UIA.En la comparación sin estacionalidad del primer trimestre de 2023 con el cuarto y último de 2022.En tanto, al comparar con el cuarto trimestre de 2022, al alza fue del 2,3%, impulsada por el buen desempeño del sector automotor, al punto que si se lo excluye la suba se reduciría al 2% interanual y al 0,8% trimestral sin estacionalidad."Pese a un contexto macroeconómico más complejo, en los primeros meses del año la actividad industrial logró sostener los niveles de producción por algunos sectores específicos", destacó la entidad, que no descartó que "las tensiones cambiarias de fines de abril impacten sobre la actividad, especialmente a partir de las dificultades para el abastecimiento de insumos y la suba de costos y la tasa de política monetaria".Asimismo, estimó queLa central fabril indicó que el crecimiento general de la industria en marzo mostró "disparidad en el desempeño de los sectores, en línea con lo observado durante los últimos meses".Al respecto, señaló que se destacó "el crecimiento de hasta 25% en sectores vinculados con el consumo de bienes durables como automotores y también la refinación de petróleo asociado al buen desempeño en el sector de hidrocarburos", pero también "caídas de hasta 4% en otros sectores vinculados con el menor dinamismo de la construcción (minerales no metálicos) y en particular con el impacto de la sequía".Entre estos sectores, la UIA identificó a "alimentos y bebidas (molienda), sustancias y productos químicos (biodiesel y agroquímicos) y maquinaria agrícola".Entre los sectores que continúan con buen dinamismo se destacó el de automotores, con una suba de 25,4% al producirse 61.104 unidades, con un impulso "tanto por las ventas al mercado interno como por las exportaciones".La UIA destacó el "dinamismo el sector de Refinación de Petróleo (+14,9%), que se vio impulsado por la producción de naftas y gasoil", así como el de Metales básicos, que registró un alza de 7%, principalmente por la producción de aluminio, aunque la producción de acero registró una suba menor (+1,8%).Otros sectores, si bien registraron subas interanuales, mostraron un menor desempeño, entre los que figuran Papel y Cartón (+1,2%), que registra desde los últimos meses un menor impulso de papel para embalaje, que había sido el subrubro que más había traccionado al alza durante el último año.Asimismo, la industria Metalmecánica marcó un incremento de 1,1%, con una situación heterogénea al interior del sector, marcado por el alza en autopartes y bienes de capital, mientras que maquinaria agrícola registró una fuerte caída interanual.Por otro lado, registraron caídas interanuales Minerales no metálicos (-3,8%), aunque de manera dispar, ya que" los despachos de cemento registraron una suba mientras que el Índice Construya marcó una caída", indicó la UIA.La misma tendencia fue observada por la central fabril en el sector de(-3,6%), con un mal desempeño de la molienda de oleaginosas producto de la sequía.Asimismo, registró una caída la producción de Sustancias y productos químicos (-0,9%.), traccionada a la baja por la producción de biodiesel y agroquímicos, afectados por la menor demanda del sector agrícola por la sequía.En cuanto al índice de difusión industrial, la UIA precisó que siete de los 12 sectores y el 69% de los subsectores terminaron el mes con variaciones positivas, en tanto la utilización de la capacidad instalada alcanzó al 67,5%, con un alza interanual del 0,8%.