La izquierda presentó la fórmula presidencial Gabriel Solano-Vilma Ripoll

El llamado al plenario

presentaron una fórmula presidencial integrada por el legislador porteño, para competir en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y convocaron a un Plenario de la Izquierda para decidir las demás precandidaturas dentro del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U)."Para nuestro partido es una gran alegría anunciar este acuerdo político, de precandidaturas y a la vez ponerlo a disposición de un gran plenario y debate colectivo. Avanzamos en este paso porque es necesario que el Frente de Izquierda se fortalezca de cara a todo lo que viene que es más ajuste, represión y mucha confrontación social en la calle contra quienes, si ganan las elecciones, van a venir con ataques a derechos sociales y democráticos", expresó durante el encuentro Ripoll.El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa en el Teatro Picadero, ubicado en Enrique Santos Discépolo 1857, en el centro porteño., aún sin fecha determinada.Ripoll sostuvo que no están hablando "solo de candidaturas" sino que también creen importante que el frente "tiene que evolucionar y ser más que un frente electoral"."Por eso hacemos la propuesta de un gran plenario que decida todo; porque hay que involucrar a la militancia del FIT-U y hacer protagonistas a miles de luchadores obreros, populares, de la juventud y a nuestros votantes", remarcó.Desde ambas fuerzas ratificaron el fin de semana pasado "el llamado a todas las fuerzas del FIT-U, a las organizaciones populares y a referentes sociales e intelectuales que apoyan a nuestro frente, a participar del plenario, para impulsar una presentación común de la izquierda contra los bloques patronales responsables de la catástrofe que vive el país".Además, desde el espacio confirmaron que,en ese mismo distrito.En la ciudad de Buenos Aires se presentará a Vanina Biasi como postulante a jefa de Gobierno, Celeste Fierro como primera legisladora y Jessica Gentile a la cabeza de la nómina de diputados nacionales por el distrito.Bodart manifestó durante la conferencia de prensa que "votar al mal menor en la provincia no sirve" y remarcó que "el único voto útil y en defensa propia es a la izquierda".Paralelamente,, que militan en esa fuerzaPor su parte, Bregman, ratificó su precandidatura presidencial la presidencia del FIT-U y confirmó que esta semana tendrán un Congreso para que la militancia opine y defina."Tenemos la posibilidad de que la izquierda haga una muy buena elección y no es lo mismo para el FMI si sacamos 10 puntos o si se va todo a la derecha. Vamos a enfrentar a todos los candidatos del ajuste", vaticinó la abogada en declaraciones para Radio Provincia.Desde la Izquierda Socialista, también integrante del FIT-U y conducida por Juan Carlos Giordano, aseguraron que esta situación es "preocupante" porque se están volcando a "una disputa entre los componentes del FIT-U, en vez de usar las PASO para fortalecerse y denunciar a los verdaderos enemigos"."Lo que se necesita es presentarse unidos para enfrentar a los diversos candidatos del sistema, desde el peronismo kirchnerista hasta el facho de Milei, pasando por las distintas variantes de Juntos por el Cambio", aseguraron a través de un comunicado.Desde la Dirección Nacional de la Izquierda Socialista afirmaron que, desde hace meses, su espacio llama a "abandonar toda pelea por lugares y cargos" y a unirse a una formula "unitaria" compuesta por la diputada Bregman y el legislador Solano."Llamamos a abandonar toda pelea, respetando el mismo acuerdo que tuvimos en las elecciones de 2019 en base a la fórmula Nicolás Del Caño (PTS)- Romina Del Plá (PO)", indicaron.Finalmente, aseguraron que nada de lo que proponen el PO y el MST tiene que ver con "aportar una salida para construir una lista común"."Es un plenario para reafirmar la lista del PO y el MST", concluyeron.