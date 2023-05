River se juega en Perú gran parte de sus chances en la Copa ante Sporting Cristal

Ignacio Fernández (Foto Alfredo Luna).

Esequiel Barco (Foto Alfredo Luna).

Probables formaciones

River Plate se jugará gran parte de sus posibilidades de acceder a los octavos de final de la Copa Libertadores de América cuando visite este jueves a Sporting Cristal, de Perú, en un partido por la cuarta fecha del Grupo B.El encuentro se jugará en el estadio Nacional de Lima, desde las 21 (hora de Argentina) con el arbitraje del chileno Cristian Garay, con sus compatriotas José Retamal y Miguel Rocha como asistentes y el VAR a cargo de los chilenos Rodrigo Carvajal y Juan Serrano.El partido entre River y Cristal será televisado por la señal Fox Sports.Previamente, a las 19 y también por el Grupo B, jugarán en el estadio Hernando Siles de Las Paz el local The Strongest, de Bolivia, y Fluminense, de Brasil.El grupo es liderado con comodidad por Fluminense con 9 puntos, seguido por el resto de los participantes con tres unidades cada uno, The Strongest (saldo de goles, 0), Sporting Cristal (- 3) y River (- 4).El gran objetivo del River de Martín Demichelis en 2023 es la Copa Libertadores y hasta ahora no está desempeñando una convincente labor, tras caer de visitante ante The Stongest (3-1), vencer a Sporting Cristal en Núñez (4-2) y ser goleado por Fluminense en Rio de Janeiro (5-1).La efectividad que muestra River en la Liga Profesional de Fútbol (LPF) esta lejos de plasmarse a nivel internacional.En La Paz existió, fue evidente, una merma a causa de la altura, pero en el Mas Monumental ante Cristal el equipo estuvo en desventaja 1-2 y en Brasil la actuación fue para el olvido, en especial en el segundo tiempo.Esta irregularidad y falta de efectividad fuera del entorno de la LPF ha llevado a River a estar en una situación complicada, aunque lo importante es que todo depende del "Millonario" y que los últimos seis puntos del grupo se dirimen en Buenos Aires ante Fluminense y The Strongest.Fluminense esta virtualmente clasificado con los tres cotejos que ganó, pero la lucha será dura y exigente para los otros tres equipos del grupo y para esa pugna es fundamental que River obtenga puntos en Lima, un triunfo sería ponerlo en un camino muy seguro a la clasificación a octavos y un empate le daría oxígeno para ir por los seis puntos en NuñezEl mismo Demichelis clarificó la situación al expresar: "Será muy importante ganar en Perú y por eso vamos a ir en busca de esos tres puntos, porque es como un triangular con Sporting Cristal y The Strongest, ya que tenemos todos tres puntos".Sporting Cristal, dirigido por el brasileño Tiago Nunes, está tercero en el torneo Apertura con 28 unidades, a ocho del puntero Alianza Lima y en la fecha pasada venció a Cusco por 3 a 2.Los peruanos además caer en Buenos Aires ante River, fueron vencidos en Lima por Fluminense por 3 -1 y vencieron a los bolivianos, también en Lima, por 1-0. La gran desventaja que tiene Cristal en comparación con River y es que le restan los dos últimos cotejo afuera, en La Paz y Río, por lo tanto mañana tiene la obligación de vencer.El Cristal, dirigido por el experimentado DT brasileño Tiago Nunes, tiene jugadores de experiencia internacional como el mediocampista Yoshimar Yotún, figura del seleccionado peruano, y delanteros rápidos como Washington Corozo, que pueden hacerle daño a la defensa de River, el punto más flojo del equipo en lo que va del ciclo de Demichelis.En el historial en Copa Libertadores entre ambos, la supremacía riverplatense es total con siete cotejo, seis victorias de River y una de Sporting Cristal, en Lima en 1996, por 2-1 en octavos de final.Sporting Cristal: Renato Solís; Carlos Lora, Gianfranco Chávez, Ignacio y Rafaél Lutiger;Jesú Petrel, Gerald Tavara y Yoshimar Yotún; Joao Grimaldo, Brenner y Washington Corozo. DT: Tiago Nunes.River: Franco Armani, Milton Casco, Leandro González Pirez, Paulo Díaz y Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro, Enzo Pérez, Nicolás De la Cruz, Nacho Fernández y Esequiel Barco o Miguel Borja; Lucas Beltrán. DT: Martín Demichelis.Arbitro: Cristian Garay (Chile)Cancha: Nacional de LimaHora de inicio: 21.TV: Fox Sports.