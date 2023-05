Buenos Aires, Santa Fe y Río Negro enfrentan un fuerte temporal

Foto: Leo Vaca.

En Buenos Aires las lluvias continuarán hasta el viernes

En el caso de la Costa Atlántica "hubo suspensión de clases en el turno mañana en algunos municipios" / Foto: Diego Izquierdo.

Santa Fe con más de 150 milímetros de agua

ROSARIO

9h | Continúa la generación de tormentas ⛈ en el este de la provincia de Bs As y en el sur del Litoral. En estos momentos, los fenómenos más intensos se encuentran en el centro de Santa Fe y Entre Ríos.



ℹ Consultá el pronóstico de tu ciudad en https://t.co/HR4LGtOd3P pic.twitter.com/iesWM72uyt — SMN Argentina (@SMN_Argentina) May 24, 2023

SUNCHALES

RAFAELA

Foto: David Sánchez.

Nevadas: piden precaución para circular por la ruta nacional 40

Desde Vialidad Nacional solicitaron “evitar realizar maniobras de adelantamiento cuando las condiciones de adherencia no son buenas".

El titular de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, Fabián García, dijo quey reveló que en algunas localidades del centro bonaerense y la costa atlántica se produjeron precipitaciones que alcanzaron los 60 milímetros, lo que derivó en anegamientos que dificultaron el tránsito durante la mañana de este miércoles."Hubo una importante actividad eléctrica, la primera parte de la tormenta pasó por el Aérea Metropolitana del Gran Buenos Aires (AMBA) y la región metropolitana, y en el caso delen algunas localidades", dijo García a Télam, tras lo cual destacó que, a medida que pasen las horas, "el agua se irá escurriendo"."Se registraron precipitaciones de aproximadamente 60 milímetros en algunas localidades del centro de la provincia, y con algunas calles anegadas en el conurbano", detalló y precisó quecomo General Madariaga, Villa Gesell y Partido de la Costa.García manifestó que la intensidad de la tormenta "irá decayendo" con el correr de las horas pero advirtió que la situación de inestabilidad continuará hasta el viernes, por lo que pidió "precaución durante estos días, sobre todo porque debido al período de poda puede ocurrir el desprendimiento de alguna rama que quedó o de una palmera o de un poste de un servicio público que puede quedar suelto".Sugirió, y resaltó que "la precaución no es solo cuando cae mucha agua, la gran cantidad de accidentes ocurren después de la lluvias”.Un intenso temporal de lluvia quede agua provocó inconvenientes en el tránsito por el anegamiento de varias calles del centro y de otros barrios de la ciudad santafesina de Rosario, informó Defensa Civil local.Esta madrugada, el temporal arrancó con fuerza y según el reporte de la Dirección de Defensa Civil, "registró 65 milímetros de agua caída entre las 4 de la madrugada, hasta las 8".Asimismo, la dirección municipal advirtió queAl respecto, el titular de Defensa Civil local, Gonzalo Ratner, señaló en rueda de prensa que "son 65 milímetros en la zona centro los registrados en nuestra estación meteorológica de la Central de Emergencias; de los cuales 35 milímetros se dieron entre las 6 y las 7.30, lo que generó muchos inconvenientes"."Si bien todavía estamos bajo alerta naranja, hasta ahora no hay ráfagas de viento yque se están atendiendo con las cuadrillas de operarios en las calles", añadió el funcionario municipal.Finalmente, Ratner recordó a la población que ante cualquier inconveniente provocado por la tormenta, "pueden comunicarse con Defensa Civil a través de lay también con elcomo otra opción ante cualquier duda o".Grandes áreas de la ciudad de Sunchales, situada en la zona oeste de la provincia de Santa Fe, sufrieron anegamientos debido a las intensas lluvias registradas desde las primeras horas de este miércoles, por lo queDe acuerdo a mediciones de la municipalidad,, por lo que se registraron anegamientos en zonas donde colapsaron los desagües.La Guardia Urbana de esa ciudad santafecina le solicitó a los vecinos precaución a la hora de circular por la vía pública, a la vez que realizó una serie de recomendaciones para evitar inconvenientes, comoLa intensidad de las lluvias provocó la acumulación de agua tanto a la vera de la, como en distintos puntos de la ciudad situada unos 135 kilómetros al noroeste de la capital de la provincia.De todas formas, no se habían registrado problemas mayores, ni evacuaciones, aunque por la continuidad de las lluvias continúan los trabajos de todas las cuadrillas municipales disponibles.En tanto, en la ciudad de Rafaela, situada 100 kilómetros al oeste de la capital provincial, había llovido hasta media mañana unosy no se habían notificado grandes inconvenientes, a excepción de algunas zonas anegadas en la avenida Santa Fe.Además, las fuertes ráfagas de viento provocaron la caída de un árbol de grandes proporciones, lo que, hasta que fue retirado por trabajadores municipales.Vialidad Nacional solicitó a los conductores extremar las medidas de precaución al transitar por la ruta nacional 40 enpor la presencia de abundante cantidad de nieve.Según detallaron las autoridades, la advertencia se debe a la “presencia de tramos con baja adherencia por presencia deen las zonas altas del recorrido (Cañadón de la Mosca, Pampa del Toro y El Foyel)”.Asimismo, las autoridades viales recordaron queDesde el organismo, en un comunicado, solicitaron a los conductoresTambién insistieron con la obligación de “llevar lasy que todos los ocupantes del vehículo lleven correctamente colocado el cinturón de seguridad”.Las nevadas en las zonas altas continuarán de forma intermitente y con diferentes intensidades hasta el jueves y luego ingresa unque también afectará las condiciones de transitabilidad en la zona cordillerana de Río Negro, según las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional.Debido a esta situación,para garantizar el transito vehicular.