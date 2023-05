"La Corte está comprometido el federalismo y la autonomía de las provincias"

Días atrás, la Corte Suprema suspendió las elecciones provinciales que debían realizarse en San Juan y Tucumán.

Erbetta sostuvo que "el Poder Ejecutivo Nacional no puede intervenir en cosas que son reservadas para las autoridades de cada una de las provincias". / Foto: Sebastián Granata

"Es un tema que nos preocupa porque con esa metodología se está comprometido el federalismo y la autonomía de las provincias" (Daniel Erbetta

El presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Daniel Erbetta, aseguró que los jueces de los superiores tribunales provinciales están viendo "con mucha preocupación" la intervención de la Justicia en las elecciones locales y se mostró alarmado por las contradicciones que se plantean entre "el principio federal y las autonomías provinciales"."Los jueces de cortes provinciales estamos viendo con mucha preocupación que se planteen cuestiones entre el principio federal y las autonomías provinciales. El derecho público provincial es un resorte exclusivo de las jurisdicciones locales. Si se continúa así, las cortes provinciales, llevándolo al extremo, vamos a tener poco que hacer", explicó el funcionario judicial en declaraciones a El Destape Radio.-previstas para el 14 de mayo- con sendas medidas cautelares en respuesta a pedidos formulados por dirigentes de la oposición de Juntos por el Cambio (JxC) de ambos distritos.Se planteó que que existía la posibilidad de que las candidaturas del exjefe de Gabinete nacional Juan Manzur a vicegobernador de Tucumán y del actual mandatario Sergio Uñac a la reelección en San Juan no respetaran la alternancia reglamentada en las Constituciones provinciales., lo cual, a juicio de los demandantes, choca contra los principios de la alternancia.Luego,por no limitar la relección de los mandatarios locales.Ahora, la Corte debe decidir si los comicios en esa provincia, programados para el próximo 25 de junio, se realizan hasta que se determine si el actual gobernador, Gildo Insfrán puede presentarse para un nuevo mandato."Esos candidatos que fueron cuestionados (en Tucumán y San Juan) habían sido validados por la autoridad competente local. La Justicia cautelar no puede ser la regla", planteó el juez sobre la situación que se generó en esos dos distritos.En ese sentido,"Es un tema que nos preocupa porque con esa metodología se está comprometido el federalismo y la autonomía de las provincias", remarcó, y se pronunció en favor de propiciar "una reforma del sistema de Justicia federal" que rige en el país."Nos debemos una reforma del sistema de justicia federal. Nos debemos una reforma del Ministerio Público Fiscal y del Consejo de la Magistratura. Es un país que necesita mucha institucionalidad. La discusión de un cambio en la Corte es inevitable. Tenemos un máximo tribunal que es el más chico de occidente", apuntó el magistrado.Finalmente,"En Estados Unidos, la Corte solo se limita a ejercer el control de constitucionalidad. Toma 100 casos en el año. La cantidad de casos que la corte de EEUU resuelve, por año, la Argentina los resuelve por día y eso no se puede naturalizar", concluyó.