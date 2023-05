China ofreció apoyo a Rusia en "intereses fundamentales" y destacó la relación bilateral

Foro empresarial ruso-chino en Shanghái. Foto: AFP.

El comercio entre China y Rusia aumentó un 38.7% en el primer trimestre de 2023, mientras la cooperación energética promete hacer crecer aún más las relaciones bilaterales

Presidente de China, Xi Jinping. Foto: AFP.

Antiguos rivales durante la Guerra Fría, China y Rusia reforzaron sus relaciones diplomáticas y comerciales en la última década

El presidente de China,y destacó la buena relación bilateral, tras un encuentro en Beijing con el primer ministro ruso, Mijail Mishustin, que no giró alrededor de la guerra en Ucrania.Ambas potencias continuarán "apoyándose mutuamente de manera firme en temas que afecten a los intereses fundamentales de cada uno y fortaleciendo la colaboración en los escenarios multilaterales", declaró Xi, durante la reunión, informó la agencia oficial de noticias Xinhua.Xi aplaudió los acuerdos alcanzados entre los dos países e instó a "seguir haciendo uso de las ventajas que aporta la cooperación" entre Beijing y Moscú que "están listos para seguir apoyándose"., durante una sesión del foro empresarial ruso-chino en Shanghái, que esperaba que el comercio bilateral entre ambas naciones alcance la meta de 200.000 millones de dólares para este año y que la cooperación se expanda más allá de las áreas tradicionales.El premier ruso llegó el lunes a China y el martes participó de ese foro económico, antes de viajar a Beijing para reunirse con su homólogo Li Qiang y con Xi.Se trata del responsable ruso de más alto rango que visita China desde que empezó la invasión rusa de Ucrania en febrero del año pasado.y destacó que"Se caracterizan por un respeto mutuo de los intereses del otro, el deseo de responder juntos a los desafíos, relacionados con una mayor turbulencia de la escena internacional y con la presión de unas sanciones ilegítimas por parte de Occidente en su conjunto", señaló el premier ruso, tras una ceremonia de bienvenida organizada frente al monumental Palacio del Pueblo, en Beijing.reforzaron sus relaciones diplomáticas y comerciales en la última década, una tendencia que se aceleró desde que Rusia lanzó su ofensiva contra Ucrania, que China no condenó públicamente.Sin embargo, este acercamiento y el auge de la cooperación económica actual, editorializa el periódico chino Global Times, "no debe asociarse con la actual crisis de Ucrania, ni debe verse como un sesgo de China hacia cierta parte".El periódico cita observadores chinos que califican esa interpretación de "estrechez de miras" y subrayan que China "tiene derecho a elegir con quién trabajar, siempre que la colaboración no viole las normas internacionales; y dicha elección no se verá perturbada por el ruido de ningún tercero"., mientras la cooperación energética promete hacer crecer aún más las relaciones bilaterales, según datos de la Administración General de Aduanas de China.Las sanciones impuestas por los aliados de Kiev a Rusia empujaron a Moscú a girar y acelerar el ritmo de transformación económica hacia el este, mientras el vasto mercado y la rápida recuperación económica de China pospandemia potenciaron este fenómeno.