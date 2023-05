Amazon está inundada con libros escritos por inteligencia artificial

El ChatGPT viene siendo utilizado para escribir todo tipo de textos publicados online.

La posibilidad de que el software creado por OpenAI se consolide en plataformas como Amazon siembra la duda sobre cómo se podrá distinguir cuándo hay un humano o no detrás de un texto

En febrero, Amazon anunció que había agregado más de 200 títulos a la Kindle Store.

La trampa del algoritmo

Los libros generados por inteligencia artificial están inundando el mercado de Amazon, una tendencia que dificulta distinguir a los autores reales de los artificiales y que podría llevar a que "la autoría humana de materiales en línea" se convierta en una "excepción".Así lo advierte una investigación recientemente publicada por el diario estadounidense Washington Post, que descubrió un listado de cientos de libros publicados a la venta en Amazon sobre temas especializados y con reseñas sospechosas de cinco estrellas que respaldan la operación, pero que no coinciden con ninguna autoría humana que los respalde.Según se comprobó, en verdad, advierte la investigación del Washington Post, titulada, en alusión al caso del ingeniero en software, quien denunció que plagiaron su libro en tiempo récord.Aunque Amazon añadió a su catálogo virtual de libros algunos que fueron escritos parcial o totalmente por ChatGPT,Estos libros son escritos por algoritmos que pueden generar contenido coherente y legible. Sin embargo, no son el resultado de un proceso creativo humano y pueden carecer de la originalidad y la perspectiva única que aporta la autoría tradicional.e incluso se generó en la tienda una sub categoría completa en la que solo aparecen este tipo de textos, que incluyen manuales, libros infantiles, historias de ciencia ficción y textos con ilustraciones también generadas con inteligencia artificialMientras tanto, ChatGPT también inspira a los autores humanos., una guía imprescindible, como señala el autor, para todos aquellos interesados en optimizar su interacción con el software.Según la descripción, ofrece "un viaje enriquecedor, desde la comprensión de su arquitectura, hasta su aplicación práctica para generar ideas, traducir textos y optimizar la comunicación".