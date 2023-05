Corpacci, tras asumir la conducción del PJ: "Lo importante es la unidad del peronismo"

La senadora nacional del Frente de Todos, Lucía Corpacci. Foto: Twitter Lucía Corpacci

Muchas gracias a toda la militancia por el acompañamiento de siempre! A los que organizaron este maravilloso acto y felicitaciones a todas las nuevas autoridades del @PJCatamarcaOk. TODOS UNIDOS TRIUNFAREMOS!! pic.twitter.com/18JIZFYPl2 — Lucía Corpacci (@LuciaCorpacci) May 24, 2023

Una multitud recibió a la senadora del frente de Todos, que asumió la presidencia del PJ catamarqueño. Foto: Twitter Lucía Corpacci

La senadora nacional del Frente de Todos, Lucía Corpacci, instó a "defender la democracia y al país" y llamó a la militancia a "interpelar a la sociedad" de cara a las elecciones, en un acto realizado en el Centro de Empleados de Comercio.La senadora nacional del Frente de Todos (FdT) por Catamarca Lucía Corpacci, al asumir la titularidad del PJ en la provincia."A mí, no me van a encontrar nunca dividiendo compañeros. Me encontrarán siempre sumando. Mi lugar es ése. Respeto a todos y construyo con todos.. Vamos adelante. Lo importante es la unidad del peronismo”,durante un acto realizado en la noche del pasado martes en las instalaciones del Predio del Centro de Empleados de Comercio en la localidad catamarqueña de Fray Mamerto Esquiú.En esta línea,al considerar que el peronismo “necesita que cada militante esté en su lugar para decirle a la gente qué es lo que puede venir" si en las elecciones de este año se imponen algún espacio de la oposición.“Llamo a la reflexión a todos.. Tenemos que salir a defender la democracia y nuestro país”, subrayó Corpacci.