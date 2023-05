Las elecciones en Ecuador ya tienen fecha: se votará el 20 de agosto

Foto AFP

Tanto el mandatario como los miembros de la Asamblea Nacional que resulten electos, no iniciarán un nuevo mandato sino que completarán el período ya iniciado, hasta 2025, conforme a lo establecido en la Constitución

Informe ante la Nación

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador confirmó que, tras la decisión del mandatario Guillermo Lasso de disolver el Congreso cuando ese órgano realizaba un juicio político en su contra."Las y los ecuatorianos acudiremos a las urnas el domingo 20 de agosto para ejercer el sufragio", indicó en las últimas horas el ente en un tuit y dispuso el 15 de octubre como fecha tentativa para una posible segunda vuelta en la elección del jefe de Estado.En una reunión celebrada de forma virtual, el CNE confirmó el presupuesto para todo el proceso y confirmó el calendario, que tendrá una primera etapa que irá del, con vistas a una campaña que durará del 8 al 17 de ese mismo mes y que dará paso el día 20 a los comicios, y a una, consignó la agencia de noticias Europa Press.Si ningún aspirante a la Presidencia obtiene más del 50% de los votos o un 40% con una diferencia de al menos diez puntos con respecto al segundo, habrá una segunda vuelta.Tanto el mandatario como los miembros de la Asamblea Nacional (Parlamento) que resulten electos, no iniciarán un nuevo mandato sino que completarán el período ya iniciado, hasta 2025, conforme a lo establecido en la Constitución.La oficialización de la fecha es una prueba para partidos y alianzas que deberán, casi a contrarreloj, decidir candidatos, discutir eventuales coaliciones y decidir mecanismos de campaña apenas meses después de las regionales de febrero., y en el que ese prevé que anuncie cambios en el gabinete."Explicará qué es lo que ha hecho y cuáles son las metas del Gobierno nacional. En ese mismo día, sabrán el principio de alguno de los cambios que habrá en el Gabinete nacional, que se anunciarán el día de mañana", refirió el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, en Ecuador TV.Aunque no dio detalles de las modificaciones en el elenco ministerial, Cucalón dijo que serán "pocos cambios".Como la AN está cerrada,, un complejo de edificios estatales en Quitumbe, en el sur de Quito.y el llamado a elecciones generales, mientras queda habilitado para gobernar por decreto.El segundo aniversario de su gestión le llega al mandatario en este escenario inusual y, a la vez, con la rara obligación de gestionar hasta los nuevos comicios para los que el oficialismo debe, además, decidir un candidato.Lasso mismo dijo que no tomó una decisión todavía y algunas versiones de medios de Quito señalan al ministro Cucalón como potencial postulante.