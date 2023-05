Mbappé quiere irse del Paris Saint Germain sin ejecutar la cláusula por otra temporada

Mbappé tiene deseos de irse por diferencias con la directiva.

El astro francés Kylian Mbappéen Paris Saint Germain ya que su contrato tiene una duración de dos temporadas fijas, que finalizan en junio próximo, y una opcional, que no tomaría, según versiones de la prensa francesa publicadas este miércoles.Mbappé tiene de plazo hasta el 31 de julio de 2023 para hacer efectiva la temporada adicional y permanecer vinculado a su club pero, según el diario L'Equipe, eso no sucederá y el delantero tiene deseos de irse por desavenencias con la directiva.La situación, por lo tanto, se vuelve compleja para los dirigentes del PSG que ven cómo su principal estrella volverá a estar este verano boreal en la rampa de salida, cony con intención cierta de no continuar.En la información periodística, se considera que el PSG sigue confiado en la continuidad de Mbappé después de fracasar en Champions League una temporada más.en torno a la estrella francesa en el que no estarán jugadores como Lionel Messi o el brasileño Neymar, pero la intención del delantero campeón mundial en 2018 y subcampeón en 2022 parece firme y no está dispuesto a ejecutar la cláusula que por contrato le corresponde.Mientras tanto, desde el entorno de Mbappé evitaron brindar informaciones y el PSG confía en la continuidad de su jugador franquicia.Lo queya que ni el club se lo ha llegado a plantear ni tampoco el delantero, como lo hiciera en 2021, cuando pidió a Leonardo y Al Khelaïfi que le dejaran jugar en Real Madrid.