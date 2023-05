Rusia denunció nuevos ataques en la frontera y "alertó" que responderá con firmeza

Rusia advirtió este miércoles que responderá de manera "extremadamente firme" ante nuevas incursiones armadas en su territorio, tras denunciar más ataques con drones en la región de Belgorod y un díaen esa zona fronteriza con Ucrania."Continuaremos respondiendo de manera rápida y extremadamente firme a este tipo de acciones", afirmó el ministro de Defensa ruso, Serguei Shoigu, durante una reunión con altos grados militares.Poco antes, el gobernador de Belgorod, Viacheslav Gladkov había señalado que "la noche no transcurrió de forma totalmente calma. Hubo un gran número de ataques con drones, aunque la mayoría de ellos han sido interceptados por los sistemas de defensa antiaérea".No obstante, puntualizó que se registraron daños en el distrito de Borisovski, principalmente en vehículos, viviendas y edificios de oficinas, entre otros inmuebles."Ahora vamos a ir puerta por puerta para recabar información más precisa. Lo mas importante es que no hay víctimas", aseguró a través de un mensaje en su cuenta en Telegram, citado por la agencia de noticias Europa Press.Asimismo, explicó que se encontraron varios artefactos explosivos en las inmediaciones de dos edificios de la administración local, aunque también indicó que por estos hechos no hubo víctimas.a larga escala de Rusia contra Ucrania lanzada en febrero de 2022, por lo que está en vigencia una alerta de nivel alto de "amenaza terrorista".En ese contexto,que, según denunció, se infiltró desde Ucrania en la región y cifró en 70 el número de personas abatidas.La operación en Belgorod fue reivindicada en un canal de Telegram por la Legión Libertad para Rusia y el Cuerpo de Voluntarios Rusos (RVC), integradas por unidades de combate de voluntarios rusos que se oponen al Kremlin, y ya habían reivindicado incursiones en la misma región.Las autoridades de Ucrania, que rechazaron estar implicados en la incursión, indicaron este miércoles que este tipo de situaciones podrían repetirse en otras zonas de Rusia debido "al número de ciudadanos que están contra el régimen"."Briansk, Kursk, Voronezh y otras regiones no pueden estar seguras teniendo en cuenta el número de ciudadanos rusos que están contra el régimen y que pueden alzarse en protestas en cualquier parte de Rusia", manifestó el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, Oleksiy Danilov."Estoy seguro de que esto será un proceso constante hasta nuestra victoria (en la guerra)", agregó, según reprodujo la agencia local de noticias Unian.