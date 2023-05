Dólar MEP y CCL: cuáles son los cambios dispuestos por la Comisión Nacional de Valores

“La RG 962 no cambia nada la operatoria habitual del 99% de quienes hacen MEP y CCL”.

Laformalizó ladenominados y, a través de los cuales se accede a, y la limitación por 15 días de la venta de las divisas obtenidas, para evitar el arbitraje con otros activos dolarizados, a través de la resolución general 962/23 publicada este miércoles en el Boletín Oficial.La misma estableció que si una persona o empresa compró dólar MEP podrá enviar las divisas adquiridas a su cuenta bancaria, tal y como rige actualmente,Al respecto dispuso que "se podrán cursar órdenes para concertar operaciones con liquidación en moneda extranjera o para transferir valores negociables desde o hacia el exterior, solo si durante los 15 días corridos anteriores, el cliente no concretó operaciones de venta de valores negociables de renta fija nominados y pagaderos en dólares emitidos por la Argentina bajo ley local o extranjera, con liquidación en moneda extranjera, en el segmento de concurrencia de ofertas con prioridad precio tiempo y, asimismo, que exista manifestación fehaciente de no hacerlo en los 15 días corridos subsiguientes".La RG determinó además "algunas limitaciones prudenciales para aquellos clientes que realicen ventas de estos mismos títulos con liquidación en moneda extranjera”.En ese sentido, remarcó que la RG 959/2023 del mismo organismo “precisa ciertas regulaciones específicas para la concertación y liquidación de operaciones por parte de cada una de las subcuentas alcanzadas por el concepto de cartera propia de agentes, y que revisten el carácter de inversores calificados".Por su parte, el presidente de la CNV,, afirmó que “la RG 962 no cambia nada la operatoria habitual del 99% de quienes hacen MEP y CCL”, y puntualizó que, como su antecedente, la RG 907,En ese sentido, la medida busca evitar los llamados "rulos", un mecanismo de arbitraje a través del cual se compra un activo por un precio bajo y se vende por otro más caro, teniendo una diferencia inmediata.La semana pasada, el Ministerio de Economía anunció que eldejaría de intervenir en el mercado de bonos soberanos, para reducir la brecha de precios entre el dólar MEP y el CCL, que había alimentado operaciones de arbitraje o "rulos" en las últimas semanas.