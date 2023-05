Luka Romero, con tranquilidad y el valor del público argentino como plus

Romero, uno de los goleadores frente a Guatemala | Foto: Alfredo Luna

#ARG 2-0 #GUA | 64' ST | Gol de Argentina. A puro toque, asociación colectiva y con la determinación de Luka Romero para un golazo de afuera del área.

Mirá el Mundial Sub-20 en vivo por https://t.co/fnEKkuadQ9#SomosMundiales pic.twitter.com/zwsJeUXUri — Televisión Pública (@TV_Publica) May 23, 2023

Luka Romero, autor de un gol en el 3-0 ante Guatemala para la clasificación argentina a los octavos del Mundial Sub-20, afirmó que están "más tranquilos" luego de haber cumplido un primer objetivo."Estamos contentos porque logramos el objetivo, vamos a disfrutar un poco ahora. Con respecto al debut también estamos más tranquilos, pero tenemos que seguir", señaló Romero a Télam en la rueda de prensa en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero.Para el delantero de Lazio de Italia jugar con los hinchas argentinos tiene "algo especial" y lo considera importante para la confianza del equipo."Es algo muy lindo jugar con el público argentino porque te dan ganas de correr más. Es un envión y nos dan mucha fuerza", indicó Romero.El atacante de 18 años es uno de los tantos casos de futbolistas que no nacieron en el país, pero eligieron defender los colores "albicelestes" por alguna ligazón familiar.Romero, nacido en Durango, México, se trasladó desde niño a Mallorca, España, pero tiene familia argentina.", indicó Romero a Télam.En cuanto a su gol, el segundo de la Argentina, Romero dijo: "Cuando me llegó la pelota pensé en patear y se me dio".