Elsa Bornemann: una pionera de la literatura infantil que sigue vigente

Egresada de la carrera de Letras de la UBA, Elsa Bornemann fue una figura clave en la literatura infantil.

El homenaje que se le hizo en la reciente Feria del Libro. / Foto: Camila Godoy

La Bornemann prohibida

Un legado

Este miércoles 24 de mayo,, la poeta, cuentista y novelista argentina que atraviesa generaciones de lectores desde hace cuatro décadas como una de las voces más destacadas de la literatura infantil y juvenil y que -gracias a la potencia de sus historias- logró instaurar debates y rupturas culturales con temáticas como el amor, la memoria y la muerte que no eran considerados para las infancias, a la vez que formó a una generación de escritores y escritoras del género.el granson algunas de las obras que forman parte del legado que la entrañable autora de literatura infantil dejó a la cultura luego de su fallecimiento en el 2013. Nacida el 20 de febrero de 1952 en el barrio de Parque Patricios de la ciudad de Buenos Aires, Bornemann comenzó su carrera apenas iniciada la adultez.Con tan solo 18 años, Bornemann publicóen 1970, un libro de poemas que escribió a los 14 o 15 años y se agotó enseguida, en parteUn año más tarde salió al encuentro del públicoA este poemario, siguieron cuentos comoque dejaron huella y aún resuenan en la memoria de lectores que ya son adultos.Para, hermana mayor de la escritora,Como divulgadora de la obra de su hermana con lecturas en voz alta en las escuelas,. El relato conjuga la poesía y la aventura con las primeras experiencias infantiles a partir de la historia de Margarita, una niña que tiene el pelo larguísimo y no quiere contárselo., explica Margarita en diálogo con Télam sobre el origen de este cuento.Entre la obra disruptiva de Bornemann se encuentra la antología de cuentos "Un elefante ocupa mucho espacio" queCuando Bornemann pudo acceder al decreto 3155/1977 del Poder Ejecutivo Nacional a cargo de la Junta Militar una vez finalizada la dictadura, se encontró con queBornemann también. Durante 1976 y 1977, estuvo a cargo de dos antologías sustanciales para la formación literaria a aquellos que aspiraban a ejercer la docencia en el nivel inicial:. La primera recogía 366 poemas de autores de toda Hispanoamérica, juegos, adivinanzas, trabalenguas y coplas de la tradición oral junto a una minuciosa tipología de la lírica infantil mientras que la segunda obra ofrecía 50 relatos de autores de todo el mundo, en muchos casos traducidos por ella misma., autora de más de cien libros de literatura infantil, cuenta a Télam quedetalla la escritora de "Hay un monstruo debajo de mi cama" publicado por Del Naranjo.Para Cinetto, Bornemann influyó. "Escribo mucha poesía infantil y la huella que Elsa dejó en mi fue muy importante", dice contenta la escritora.Durante el '76 y el '77, Bornemannque se proponía difundir poesía para las infancias, sin que fuera un requisito que el autor o autora la haya escrito explícitamente para ese público. Entre los poetas que eligió la autora se encontraron la poeta argentina María Elena Walsh y el escritor Federico García Lorca.Su vínculo con la poesía y su carácter disruptivo desembocaron en la obra, publicada originalmente en 1977. El amor, por entonces, se trataba de una temática cooptada por las personas adultas. En una entrevista publicada en 2003 en Página/12, Bornemann contó que escribir poemas de amor en esa época era distinto que en los 2000: "Los chicos no viven los amores igual que antes. Hoy hay más libertad y comprensión de los adultos. Los padres son más permisivos con los 'amorcitos'".Pese a las críticas despavoridas a ese título, resultó un éxito y un puntapié para la publicación de otros títulos sobre el amor: "No somos irrompibles (12 cuentos de chicos enamorados)" publicado en 1981 y "Corazonadas" en 1992. En 2003, llegó "Amorcitos sub-14"."No somos irrompibles" incluye el emotivo cuento "Mil grullas" donde la bomba arrojada en Hiroshima (Japón) trunca un amor infantil. Las grullas aparecen como simbolismo de paz en la cultura japonesa.(1988), educadora y escritora argentina de literatura infantil, todavía recuerda su primer acercamiento con la obra de esta autora a partir del cuento "Mil grullas" cuando era pequeña: "Llenamos la escuela de grullas de origami, fue muy lindo y significativo", recuerda., dice y agrega que, además, BornemannTambién fue así para, autora de "El mar y la serpiente":, dice a Télam.Otra temática tabú a la que se animó Bornemann fue a la educación sexual, una asignatura muy precaria que avanzaba sigilosa a partir del destape de la posdictadura. Aparece en, publicado en 1981, yCon la recuperación de la democracia y frente a un escenario cultural que recuperaba optimismo, la trayectoria de Bornemann junto al de otros destacados autores y autoras de la literatura infantil juvenil, revalorizaron a las infancias como sujetos lectores. En este contexto, la editorial REI le encargó que escribiera un libro de cuentos de terror para niños y el resultado fue "¡Socorro! Doce cuentos para caerse de miedo" que hechizó a las infancias de inmediato y no paró de sumar reediciones.La obra de Bornemann sigue circulando con la misma fuerza de los inicios y está presente en las escuelas, librerías, ferias y también en programas escolares. María Fernanda Maquieira, editora de la obra en Loqueleo, cuenta a Télam:(1976), guionista y autor de libros infantiles y juveniles como "La oscuridad de los colores", tiene muy presente la lectura de Socorro: "Fue un libro que salió cuando yo tenía unos 12 años y nos marcó a todos, estábamos todos leyéndolo, comentándolo. Eran cuentos de terror que realmente asustaban", recuerda.Para Blasco, Bornemann -junto a otros autores argentinos y extranjeros- "es de las primeras que se me vienen a la mente en cuanto a influencias". "Hace unos años publiqué un libro que se llama 'XVZ Archivos ultrasecretos'. El nombre XVZ es por los tres protagonistas que se llama Ximena, Victor y Zapata", cuenta el autor que creyó que la sigla había sido inventada por él.Pero, cuenta: "Un día se me ocurre agarrar para leerlo después de décadas y encuentro que uno de los cuentos de Socorro es sobre un robot que se llama 'XVZ' así que fue un robo u homenaje pero inconsciente".El autor concluye con orgullo: