Argentina logró la novena clasificación a octavos

La Argentina fue superior a Guatemala y accedió a octavos de final | Foto: Alfredo Luna

De la mano de Mascherano, Argentina está en la segunda fase del Mundial Sub-20 | Foto: Alfredo Luna

El seleccionado argentino Sub-20 logró este martes su novena clasificación a los octavos de final en la historia de los campeonatos mundiales Sub-20, con el triunfo 3-0 ante Guatemala, en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero.El equipo que dirige Javier Mascherano se clasificó de manera directa a la siguiente instancia y luego definirá si lo hará como primero o segundo del grupo A.La primera vez que logró octavos de final fue en Malasia 1997, el torneo que tuvo como novedad un formato ampliado sobre la cantidad de seleccionados participantes: de 16 a 24.En dicha oportunidad, la Argentina dirigida por José Pekerman se consagró campeón con jóvenes talento en cancha como Pablo Aimar y Juan Román Riquelme, entre otros.Argentina, que ganó seis títulos Sub-20 (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007), obtuvo hoy su segundo pase a octavos consecutivo desde Polonia 2019.Túnez 1977: No participóJapón 1979: Se clasificó directamente a cuartos como líder del grupo 2.Australia 1981: No superó la primera fase.México 1983: Se clasificó directamente a cuartos como líder del grupo C.Unión Soviética 1985; No participó.Chile 1987: No participó.Arabia Saudita 1989: Se clasificó directamente a cuartos como segundo del grupo D.Portugal 1991: No superó la primera fase.Australia 1993: No participó.Qatar 1995: Se clasificó directamente a cuartos como segundo del grupo C.Malasia 1997: Se clasificó como segundo del grupo E.Nigeria 1999: Se clasificó como tercero del grupo B.Argentina 2001: Se clasificó como líder del grupo A.Emiratos Árabes Unidos 2003: Se clasificó como líder del grupo B.Países Bajos 2005: Se clasificó como segundo del grupo D.Canadá 2007: Se clasificó como líder del grupo E.Egipto 2009: No participó.Colombia 2011: Se clasificó como líder del grupo F.Turquía 2013: No participó.Nueva Zelanda 2015: No superó la primera fase.Corea del Sur 2017: No superó la primera fase.Polonia 2019: Se clasificó como líder del grupo F.