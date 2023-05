La Federación Española le quitó la roja a Vinicius y castigó al árbitro del VAR

El presidente del Real Madrid se ha reunido con @ViniJr para mostrarle su apoyo y su cariño, para informarle de todos los pasos que se están realizando en su defensa y para confirmarle que el club llegará hasta las últimas consecuencias ante una situación tan repugnante de odio. pic.twitter.com/vu18Lf0nif — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 22, 2023

La Federación Española de Fútbol y el Comité Técnico de Árbitros de esa entidadeste domingo ante Valencia, cuando denunció insultos racistas de la parcialidad local Pero, además, la Federación dispuso el, entre ellos Nacho Iglesias Villanueva, que ese día era el encargado del equipamiento técnico.Y además la Federación(el cordobés fue ídolo del club valenciano) en Mestalla durante cinco partidos, además de una multa de 45.000 euros a Valencia por esos insultos racistas contra Vinicius Junior.En su comunicado la entidad española fue dura con el juez del encuentro, al señalar que "se considera acreditado que la apreciación del colegiado estuvo determinada por la omisión de la totalidad del lance sucedido, lo que vició "a radice" la decisión arbitral”.“En efecto, el hecho de que le fuese hurtada una parte determinante de los hechos lo abocó a adoptar una decisión arbitraria. Y ello porque le fue imposible valorar de modo adecuado lo que ocurrió, pues en el procedimiento necesario para la adopción de tal decisión se habría producido la omisión de un trámite indispensable para que la misma hubiera podido ser legítima y legalmente adoptada", añade el comunicado.Cuando se refiere a la ausencia de imágenes, es en donde la Federación carga contra Iglesias Villanueva, encargado del VAR, porque considera le envió una, explicaron voceros de la entidad.En su primer informe, De Burgos Bengoetxea señaló que la expulsión de Vinicius fue por "golpear con su brazo en el rostro de un adversario cuando el balón no estaba en juego, en una confrontación masiva de jugadores de ambos equipos. El jugador contrario no tuvo que ser atendido".Pero en un segundo informe, De Burgos Bengoetxea añadió que "en el minuto 73 un espectador desde la grada sur "Mario Kempes" se dirigió al jugador Nº20 del Real Madrid C.F. Don Vinicius José De Oliveira Do Nascimiento gritándole: "Mono, mono" por lo que se activó el protocolo de racismo”.La situación provocó una dura polémica en la que Real Madrid y sus dirigentes denunciaron “racismo” y reclamaron la toma de medidas urgentes, y a ellos se sumó una gran cadena de solidaridad de futbolistas, personalidades y dirigentes en favor de Vinicius."Estamos estudiando la posibilidad de aplicar el principio conocido como extraterritorialidad. El Código Penal prevé que, en algunas situaciones excepcionales, es posible aplicar la ley brasileña en caso de crímenes contra brasileños incluso en el exterior", explicó Dino.