Un obispo y la pastoral aborigen restituyeron 69 hectáreas a una comunidad mocoví

En el marco de la llamada “Semana Laudato Sí”, la encíclica socio-ambiental del Papa Francisco, la aplicación de la ecología integral en Argentina ocurre de la mano del obispo, Ángel José Macín, junto al Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen (EDiPA) quienes tomaron la decisión y trabajaron la restitución de 69 hectáreas a la comunidad mocoví “Llaléc Lavá” (es decir “hijos de la tierra”), ubicada en la zona del Km 94, en Durán, al norte de la provincia de Santa Fe, en lo que se conoce eclesialmente como diócesis de Reconquista.El territorio restituido por la iglesia fue adquirido en el año 1988 por Cáritas local. En el campo "94", como se lo conoce, viven treinta y tres familias quienes hace días atrás recibieron la escritura del título comunitario. Eladio Vázquez, presidente de la comunidad, destacó que “recibir el título es algo grandioso, nos abre muchas puertas para que podamos seguir creciendo como comunidad”,El acto formal donde el obispo Macín entregó las escrituras inició con un ritual ancestral en señal de agradecimiento, con el encendido del fogón por parte de los ancianos de la comunidad y la participación de los niños en la entrega de ofrendas.Allí estuvieron presentes también miembros del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), integrantes del Instituto de Cultura Popular (Incupo), la Asociación Amigos del Aborigen y autoridades de la comuna de Margarita, entre otros.“Es la primera parcela que se entrega y tenemos en proceso la entrega de otras dos parcelas. Estamos con los trámites. Nosotros no hacemos más que restituir lo que les pertenece”, aseveró a este medio, monseñor Coché, como llaman al religioso la gente del campo.No es la primera vez que se restituyen tierras a una comunidad originaria en la diócesis de Reconquista. El pionero fue Juan José Iriarte justamente el primer obispo local. Pero no existe registro que se haya repetido hasta la llegada de Macín.“Aprendemos de su paciencia y de su resistencia al saber esperar los tiempos, haciendo las gestiones que correspondan para llegar a los logros que la Comunidad necesita”, reflexionó el religioso que en el Vaticano fue uno de los pocos argentinos en vivir el Sínodo Amazónico, en octubre del 2019, que impulsó Francisco.“Fue un gran camino, si los dirigentes no se ponían al frente esto iba a tardar mucho más. Se ve el crecimiento y el protagonismo de las comunidades, que siguen peleando día a día para que se cumplan los derechos indígenas”, explicó el laico Germán Flores de la Pastoral Aborigen local.El artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas en la Argentina, así como la personería jurídica de sus comunidades.Josefina Matogrí, con su bastón en la mano, recibió la documentación que reconoce la propiedad comunitaria. “En las raíces late nuestra esencia” es la frase en letras amarrillas que colgaban de fondo junto a la bandera nacional.