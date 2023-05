Declararon tres hombres que fueron testigos de los secuestros de sus padres

La justicia platense investiga el accionar de 16 parapoliciales que actuaron en los centros clandestinos Pozo de Bánfield y Brigada de San Justo.

"Los tres hombres declararon ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos por 16 represores, entre ellos el exmédico policial Jorge Bergés, contra casi 600 víctimas alojadas en los centros clandestinos Pozo de Quilmes, Pozo de Banfield, El Infierno (Lanús) y la Brigada de San Justo

hechos que presenciaron cuando eran niños y por lo cual reclamaron que el excentro clandestino donde estuvieron cautivos sea convertido en un espacio de memoria.dos hombres secuestrados en 1978 que sobrevivieron tras estar cautivos varios meses en el excentro clandestino de la Brigada San Justo.Los tres hombres declararon ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que investiga losen los centros clandestinos Pozo de Quilmes, Pozo de Banfield, El Infierno (Lanús) y la Brigada de San Justo."Esta declaración es como una descarga para mi,dijo Néstor Barberán.Él y los hermanos Cascodonde sus padres integraban una comisión vecinal que procuraba mejoras y donde habían logrado abrir una unidad sanitaria atendida por un médico, también secuestrado."Teníamos 10, 11 años,Había tensión en el barrio", relató Barberán.Contó que en la madrugaday al ver a su madre comenzaron a golpearla, en tanto ellos fueron encerrados en una habitación."A las 3 o 4 de la mañana nos liberaron y vimos todo el desastre que habían hecho en casa,, precisó.Por el balcónLuego acompañó a su madre en la búsqueda del hombre por dependencias policiales e incluso, recordó, "fuimos de los primeros en dar la vuelta al monolito de Plaza de Mayo, con 3 o 4 madres de personas desaparecidas".Relató que tambiénpadre de sus amigos del barrio, y del médico Jorge Euman.vivíamos enfrente, en diagonal y esa madrugada escuché el mismo golpe que oí en nuestra puerta cuando entraron por papá. Y escuché ladrar a Yanina, una perrita chiquita que tenían y que los militares mataron", dijo Barberán.Explicó quegritos y vi cuando sacaron al papá y lo metieron a la rastra en un Falcon", dijo.Cuando se fueron los militares su amigo se acercó y le dijoa lo que él respondió "lo mismo que le pasó a mi papá".Barberán declaróal que, dijo "queríamos mucho porque nos traía juguetes, regalos, pelotas, le teníamos un cariño especial"."Estábamos jugando a la pelota y entraron al barrio 3 o 4 coches.Cuando se cae lo agarran y sin encapuchar lo meten directamente al auto. Eso fue en pleno día", remarcó."Como chicos de barriode mirar cosas extrañas, armas, nunca había visto armas, ni gente armada ni cómo golpeaban a otras gentes", dijo.por eso su hijo expresó que "quiero que esos lugares sean lugares históricos, que quede un monumento para que la juventud no olvide estos hechos catastróficos que nos sucedieron, que no sea en vano la lucha de tantas personas fallecidas"."Llevaron a mis padres al comedor y empezaron los golpes. Papá se resistía, le preguntaban dónde tenía armas, le preguntaban por personas y papá no decía nada, y les explicaba que no tenía armas. Dieron vuelta todo y se robaron todo lo que se podían robar", contó Manuel Casco.Describió queManuel escapó yque había en la casa, lo que motivó que le pegaran un culatazo en la cabeza para reducirlo.los vecinos desde las ventanas también les tiraban cosas a los policías pero ellos les tiraron tiros y los obligaron a meterse en sus casas", recordó.Recién cuando él fue grandequemaduras con cigarrillos y amenazas de empalamiento.No hablaba de lo que le había pasado, pero veía un control policial y lo esquivaba. Nunca nos metió odios", dijo el hombre, que también pidió que la Brigada de San Justo "quede para la memoria y no se repita más".quien falleció hace 11 años de cáncer. Pero -dijo- "hasta su final tenía que dormir con las puertas de la pieza abiertas y con una vela, un encendedor y un vaso de agua en la mesita. Tenía terror, miedo".