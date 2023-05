Fijan para marzo de 2024 el juicio contra Trump por el caso Stormy Daniels

El expresidente republicano se mantuvo en silencio durante la audiencia. Foto: AFP.

La Justicia de Estados Unidos anunció este martes que el 25 de marzo de 2024 se realizará el juicio contra el expresidente Donald Trump por el caso de presunto soborno a la actriz de cine porno Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels.La fecha para el juicio contra Trump fue anunciada por el juez Juan Merchan, del tribunal Supremo de Nueva York, durante una breve audiencia, en la que también informó al expresidente sobre la orden de protección que pesa sobre el caso.Trump compareció en video durante la audiencia y trasladó a Merchan que su equipo legal tiene la citada orden de protección, que le impide comentar el caso en redes sociales, informó la cadena de noticias CNN, según replicó la agencia de noticias Europa Press.El expresidente republicano, que se declaró no culpable a principios de abril de un total de 34 cargos penales, se mantuvo en silencio durante la mayor parte de la audiencia.Trump fue imputado por el supuesto pago secreto de 130.000 dólares a Clifford por parte del exabogado del expresidente Michael Cohen.Si bien el caso se remonta a 2006, trascendió en 2018, cuando Stormy Daniels señaló de manera directa y en público al magnate estadounidense por un presunto 'affaire' extramatrimonial que acarreaba múltiples derivaciones legales.El hecho en cuestión no habría pasado de ser una de las múltiples acusaciones de infidelidad o acoso contra Trump, si no fuera porque en 2016, unos días antes de las elecciones que lo llevaron a la Casa Blanca, Daniels recibió un pago de 130.000 dólares.Con este dinero, en el que medió el entonces abogado de Trump, Michael Cohen, el magnate se garantizaba supuestamente el silencio de Clifford, quien alegó que había aceptado el dinero por temor a la seguridad de su familia.