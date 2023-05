Provincias productoras y empresas abordaron cómo destrabar el potencial minero de la Argentina

La UE expresó interés en invertir en el desarrollo minero local para la transición energética

El director de la Cooperación de Unión Europea para América Latina, Félix Fernández-Shaw, afirmó que los países del Viejo Continente están claramente interesados en apoyar el trabajo que se está llevando adelante en América Latina y, en especial, en la Argentina en materia de transición energética, al participar en la Exposición Arminera, que se lleva a cabo en el predio ferial de La Rural.



"Queremos invertir en la transición verde para ser compañeros en la transición energética”, dijo el funcionario de la UE durante una de las charlas que conforman la Convención de Materias Primas entre la Unión Europea y América Latina que finaliza mañana.



La premisa del encuentro es promover las inversiones en cadenas de valor sostenibles de materias primas entre ambas regiones, en el marco del proyecto EU-Latin America Partnership on Raw Materials.



Fernández-Shaw, en el encuentro del que participó también la secretaria de Energía, Flavia Royon, señaló que esas inversiones deben ser productivas para generar una política industrial, recursos sociales y formación profesional para que la Argentina se inserte en la cadena de valor mundial.



“Estamos pensando en desarrollar varias líneas financieras de apoyo a Argentina y a las empresas europeas que quieran invertir aquí tanto en hidrógeno, en litio, en materia de energías renovables y en materia de líneas de transmisión”, agregó el director de la agencia de cooperación europea.



La Argentina a través de la secretaria de MInería, Fernanda Ávila, también viene avanzando en el diálogo impulsado por los Estados Unidos en el marco del Mineral Security Partnership (MSP-Asociación de Seguridad Mineral), un programa estratégico conformado con sus aliados para asegurarse el abastecimiento de lo que llaman minerales críticos como el litio.



La alianza de los 13 países convocada por la Administración del presidente Joe Biden tiene como "prioridad la colaboración para asegurar minerales responsables y sostenibles", y proyecta que la demanda de productos críticos, que son esenciales para la energía limpia y otras tecnologías, se expandirá significativamente en las próximas décadas.



Royon presentó en el evento de este martes en Arminera detalles sobre la oportunidad que representa la transición energética para el país por sus recursos energéticos y minerales estratégicos, y sobre la importancia de que esta transición sea financiada por países como los de la Unión Europea.



La secretaria enumeró las políticas del sector energético y minero que se están llevando a cabo en la gestión del ministro de Economía, Sergio Massa, y enfatizó que todo el trabajo “se lleva adelante con mirada federal, inclusiva y desarrollista, mucho más ambiciosa que la exportación, ya que es una mirada de desarrollo en toda la cadena de valor”.



“Argentina va a llevar adelante la transición energética en la medida de sus capacidades" reiteró Royon y precisó que "En términos de una mirada global, es importante que esta transición sea financiada y en ese sentido juegan un rol muy importante los países y economías como las de la Unión Europea”.



A lo largo de su exposición, la secretaria de Energía hizo un repaso por las políticas del sector energético argentino, destacando el rol del gas argentino que fue definido como combustible de transición para el país.



En ese sentido, expresó: “El desarrollo del gas en Argentina no es sólo importante para el mercado interno, sino también por temas de asequibilidad y seguridad energética para la región”.



La funcionaria detalló, además, sobre el rol destacado que tiene Argentina en materia de minerales críticos como el litio y el cobre, donde “hacia 2030, el país puede constituirse en el segundo productor de litio a nivel mundial”, lo que posibilitará contar con exportaciones por US$ 10.000 millones al año.



La Unión Europea viene trabajando en acuerdos con Argentina y Chile que ampliarán su acceso a minerales y metales críticos como el litio, necesario para las baterías de los vehículos eléctricos, como parte de su objetivo de crear una economía menos intensiva en carbono.



En los próximos cuatro meses podrían firmarse memorandos de entendimiento preliminares, según la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, que agregó que son posibles otras asociaciones en Sudamérica y más allá, de acuerdo a lo informado a la Agencia Bloomberg.



“Las asociaciones estratégicas permitirán a ambas partes desarrollar conjuntamente proyectos de inversión en cadenas de valor de materias primas sostenibles y resilientes, al tiempo que reforzarán específicamente la colaboración en investigación e innovación”, declaró una portavoz de la Comisión Europea.



En el mismo sentido, fuentes de la Secretaría de Minería confirmaron que el Gobierno está trabajando en un memorando con la UE para ayudar al país a desarrollar de forma sostenible sus industrias de exploración y procesamiento de metales que abarca decenas de materias primas, de acuerdo a un borrador en discusión.



La UE busca garantizar el acceso a recursos cruciales para su transición energética y digital, y reducir su dependencia de un puñado de proveedores entre los que figura China como principal proveedor, por lo que consolida sus acuerdos con Canadá, Ucrania, Namibia y Kazajstán, en tanto también está en conversaciones con Noruega y Groenlandia.