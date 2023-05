Su luz me negaron: la agridulce historia de Alicia Miranda Santos

Alicia Miranda Santos, una heroína de los primeros años de la música juvenil argentina. (Arte: Jazmín Guzmán)

El Trío Los Santos tuvo un éxito inmediato.

"Voy caminando" (Los Santos) VER VIDEO

"Los Santosw más y más y más" VER VIDEO

"Patercito" VER VIDEO

Los Santos cantan tangos VER VIDEO

Alicia Santos, solista VER VIDEO

En un estudio de radio, Alicia Miranda, con 4 años de edad, está parada sobre un banquito junto a su hermana melliza. En silencio. Es la década del 30, se encuentran en el programa radial, destinado a descubrir talentos infantiles, donde chicos de 3 a 7 años de edad subían a un banco y cantaban una canción, recitaban o bailaban.Allí está Alicia entonces, quien será uforjando su destino de gloria y tragedia.y en 1946 nació su hijo mayor, Horacio.Su actividad profesional se inicia en 1955 cuando debuta como solista, interpretando música melódica en Radio Belgrano. Pronto formará, junto a su marido y Ricardo Tiraboschi,, en nuestro país, y en varios de Sudamérica. Fueron un verdadero suceso, tanto en ventas de discos, como en sus presentaciones en vivo en clubes, radio, televisión, y giras por el mundo.En efecto,. Tenían un sonido distinto e inconfundible, producto de un instrumento que Héctor tocaba con habilidad, el Iaud, y la entrañable voz de Alicia.Con menos de un año de carrera,y habían hecho presentaciones en los teatros de renombre como el Tabarís. También se los escuchaba en radio e incluso, llegaron a tener un espacio fijo enen LS10 Radio Libertad donde se los podía escuchar a diario en el horario de las 5 de la tarde.Las presentaciones del trío se extendieron por toda Sudamérica de la mano del éxito de sus discos, que fueron editados también en otros países., que incluyó una actuación en París, junto al conjunto local Les Chausettes Noires en el legendario Teatro ABC.Tampoco la televisión les sería ajena, eran asiduos participantes de programas como "Sábados continuados", "Festival 62", un programa conducido por Blackie (Paloma Efron) y "Casino Philips", entre otros.; da cuenta de esto la producción discográfica del trío sobre el género “Tangos Para Todo El Mundo”, bajo el sello Music Hall, donde Alicia sorprende con su voz en la interpretación de clásicos como "La casita de mis viejos", "Malena", "Melodía de Arrabal" o "Fumando espero", entre otras.por el nacimiento del segundo hijo de Alicia y Héctor, Marcelo, después de un complicado embarazo que mantuvo a Alicia postrada varios meses y obligó a cancelar los compromisos del grupo. Al retomar las actividades surgieron serios enfrentamientos entre la cantante -que necesitaba dedicar más tiempo a la atención de su hijo y a su propia salud, afectada por el embarazo- y los intereses comerciales de su esposo, que pretendía anteponer los compromisos artísticos., en medio de una serie de sucesos muy dramáticos, relatados en detalle por la propia Alicia en una extensa entrevista que publicó la revista Antena el 21 de marzo de 1972, con el títuloSegún relata allí,Él siempre administró las importantes ganancias que el matrimonio había generado, y cuando Alicia reclamó por esto y le pidió el divorcio, su marido la internó en un psiquiátrico y, con complicidad de médicos y abogados, la declararon insana y le quitaron la tenencia de los hijos.Tras un largo derrotero judicial, dondeRecupera la libertad, e inicia una carrera solista, vinculada con el tango y el bolero.Grabó entonces un EP en el sello Magenta, con cuatro canciones: “El travieso Marcelino”, dedicada a su hijo Marcelo;, “Muy cerca de mi boca”, y la desgarradora "Su luz me negaron", que está inspirado en los duros momentos que pasó durante su internación.Su voz, la que supo maravillar a la juventud de fines de los años 50, y principios de los 60, cantaba una década más tarde: "La sociedad me ha olvidado, su luz me negaron…."