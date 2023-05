Género y Fuerzas Armadas

Foto: Prensa Ministerio Defensa

La suboficial cocinera de Ejército le manifiesta a su superior que le va a brindar “una novedad”: ”Señor. Yo voy a hacer mi cambio de identidad de género. Necesito permiso para hacer los trámites”. La escena, absolutamente impensable hace muy pocos años en las Fuerzas Armadas, ilustra el desarrollo de laEs la más significativa porque enfrenta cambios en las conductas, costumbres, normativas que afectan a todas las personas, mujeres, hombres y LGTBI (lesbianas, gays, travestis, transexuales, bisexuales e intersex) que participan en la transformación en curso en toda la sociedad argentina. Es quizás la más sorprendente porque se produce en el seno de las instituciones que fueron el instrumento represivo protagónico de los procesos reaccionarios gestados desde 1955 a la fecha.Este curso de cambio tiene numerosos antecedentes, algunos de ellos hasta previos a la restauración democrática, pero el marco más significativo comenzó en 1983 con el amplio desarrollo del movimiento feminista y, en el área de Defensa, con las reformas planteadas durante la gestión deen las presidencias de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner.Esta revolución cultural a largo plazo tiene avances, pero también dificultades, como la planteada recientemente, por ejemplo, en el Escuadrón de Exploración Blindado 2 “Dragones Coronel Zelaya” de Gualeguaychú (Entre Ríos), cuando un suboficial fue imputado judicialmente porde una soldada voluntaria y el mayor jefe de la unidad por tratar de ocultar el hecho.Más allá de las acciones judiciales emprendidas en el fuero federal (que determinó la detención preventiva de los acusados), se produjo la acción del organismo que dirige el proceso educativo de cambio en la materia. La, que encabeza la antropóloga, realizó durante la semana pasada uno de los numerosos cursos de información de la norma que obliga a la capacitación en la cuestión de género al personal de los tres poderes del Estado. La acción de la Dirección de Género, que depende de la Dirección Nacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Ministerio, se aplica en las decenas de cursos de estudio de la ley 27499, conocida como la, que se han verificado en las FFAA desde julio de 2021.Como corresponde a una institución fuertemente verticalizada el desarrollo de la capacitación en esta ley comenzó de arriba para abajo con cursos que incluyeron “altas autoridades” (dos comisiones para generales, almirantes y brigadieres); dieciocho comisiones para oficiales superiores (coroneles, capitanes de navío y comodoros) y cuarenta y siete cursos para oficiales jefes (tenientes coroneles, capitanes de fragata, vice comodoros, mayores y capitanes de corbeta). Es así que. Los cursos no implican una instancia de aprobación formal: las evaluaciones registran calificación de “desaprobado”. Las evaluaciones incluyen foros de debate, calificaciones por cada módulo del curso y un coloquio (de características “recuperatorias”), para que quienes no hayan alcanzado niveles satisfactorios. Los planes de los cursos han sido conformados en acuerdo con el ministerio de Mujer y Género.Los cambios comenzaron en la gestión Garré con la creación dely elen 2007 y el dictado de numerosas resoluciones: derogación de obstáculos para la continuación de la carrera a mujeres embarazadas, eliminación de la prohibición de tener hijos/as durante la formación de oficiales y suboficiales, supresión del reglamento que prohibía contraer matrimonio a militares con diferentes jerarquías, baja de las normas que obligaban a pedir permiso para contraer matrimonio y de la distinción entre hijos adoptivos, matrimoniales y extra matrimoniales, entre muchas otras.En la gestión de los ministrosen la presidencia de Alberto Fernández la gestión construyó dos instrumentos básicos: la creación de los Departamentos de Género en cada una de las tres Fuerzas a través de la resolución Mindef /1750 y la subordinación de las Oficinas de Género a esta superior instancia administrativa. En la unidad o dependencia donde no se constituye una Oficina de Género se designa un oficial de enlace que es pertinente en la materia. La confección del Plan Integral de Políticas de Género ha permitido definir y profundizar las políticas en la materia. Con el final del gobierno macrista, “se reanudó el trabajo de la implementación de las políticas de género en el sector Defensa”, como afirma la directora Masson, “fue después de quince años de experiencia en los que hubo importantes avances y algunos retrocesos”.Datos que conviene examinar son el porcentaje de las mujeres en los cuadros de oficiales y suboficiales de las tres Fuerzas y, particularmente, en los cuadros de Comando (es decir, las armas de combate como Infantería, Caballería, Artillería, Ingenieros e Intendencia, en el Ejército; el escalafón naval en la Flota de Mar, la Infantería de Marina y la Aviación Naval; las especialidades de caza, transporte y helicopterista), estos últimos a los que accedieron venciendo resistencias.(médicas, enfermeras, abogadas, ingenieras, etc.)En el conjunto de las FFAA el porcentaje de mujeres en el total de efectivos es del. En el Ejército, el porcentaje de mujeres en el cuerpo de Comando es del 6,60 % y en el cuerpo Profesional del 47,74 %. En los suboficiales del Ejército, el total de mujeres alcanza al 11,60%. Y en los soldados voluntarios llega al 18,12 %. En la Armada, el porcentaje de mujeres en el cuerpo de Comando es del 9 % y en el cuerpo profesional llega al 26 %, en tanto que las sub oficiales mujeres suman el 23,26 % en la sub oficialidad y al 38,43 % en la marinería. Por último, en la Fuerza Aérea el 5,40 % está en el cuerpo de Comando en la oficialidad y el 49,70 % de las mujeres compone el cuerpo Profesional; el 30,10 % de mujeres ocupa puestos de suboficiales y el 30,26 % lo hace en la tropa de la FAA. Se registra una mujer como teniente coronel en el Ejército en el cuerpo de Comando; una jefa de compañía en el exigente Colegio Militar de la Nación; por primera vez una mujer dirige una base Antártica del Ejército y en la Fuerza Aérea, una oficial se desempeña como instructora en la Escuela de Aviación Militar en Córdoba. Y una heroína moderna se hundió con el ARA-San Juan.En la vida cotidiana de las FFAA hay muchas novedades de género: desde el 2012 hayen la Fuerza Aérea y hay lesbianas y homosexuales que se auto reconocen en las tres Fuerzas.Existe una “aceptación general” de las nuevas políticas con manifestaciones de resistencias en el personal de mayor edad y algunos fieles de iglesias evangélicas.Como manifestación de confianza en la nueva política se anota elExisten situaciones de acoso a varones, entre los soldados voluntarios, que son poco denunciadas por razones de sometimiento y vergüenza de los afectados. Los oficiales de rango medio con hijos e hijas en sus familias encuentran que éstos enfrentan expresiones o posiciones conservadoras de los padres lo que les plantea a estos cuadros una modificación de posiciones conservadoras.Se ha logrado que se establezca que lay se ha podido establece que una licencia por estas causas no implique que, a su término, necesariamente sus beneficiados sean pasados a retiro o dados de baja.Se han creado Mesas de Trabajo que reúnen responsables de Personal, Salud, Educación, Jurídicos y Género para enfrentar los problemas de este último rubro de manera conjunta. Se hacen reuniones 3 veces por año en cada fuerza y se trabajan los temas de violencia de género y de violencia laboral. Existe también unque permite aplicar las vigentes normas nacionales a las tres Fuerzas. Episodios muy poco comunes hasta hace poco fueron la realización de una charla informativa en el Ejército sobre “violencia obstétrica” y la modificación del sistema registral en el Hospital Naval que era, hasta esa instancia, de características binarias.El desarrollo de estas políticas en las FFAA está confirmando que, “para defender a la Patria”, concurren todas las variedades de género.