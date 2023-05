San Lorenzo visita al líder Fortaleza en Brasil por la Copa Sudamericana

Foto Raúl Ferrari.

Probables formaciones

San Lorenzo visita este miércoles a Fortaleza, de Brasil, el líder invicto del grupo H de la Copa Sudamericana, por la cuarta fecha.El partido se disputará desde las 19 en el estadio Arena Castelao, con el uruguayo Gustavo Tejera como árbitro y será televisado por ESPN, Star+ y Directv Sports.Con tres bajas sensibles y el arquero Augusto Batalla en duda, el equipo de Rubén Darío Insúa afrontará un duro encuentro en Brasil contra el único equipo que le ganó en el Bajo Flores desde octubre del año pasado.Fortaleza, conducido por el argentino Juan Pablo Vojvoda, se impuso por 2-0 el pasado 20 de abril y le cortó un invicto de diez partidos en el Nuevo Gasómetro.El "Ciclón" buscará trasladar su buen momento en la Liga Profesional -donde es el único escolta de River Plate- a la Copa Sudamericana.Sin embargo, el cuerpo técnico considera que la clasificación estará en juego en las últimas dos fechas cuando el equipo recibirá a Palestino, de Chile, y Estudiantes de Mérida, de Venezuela.El "Gallego" no podrá contar por lesión con Gastón Hernández y Nahuel "Perrito" Barrios más la baja por suspensión de Federico Gattoni.A esto se suma que el arquero Batalla está en duda por un golpe.Fortaleza no pasa por su mejor momento ya que lleva cinco partidos sin ganar con dos derrotas en fila: 3-0 ante Palmeiras por Copa de Brasil y 2-1 ante América MG por el "Brasileirao", ambas como visitante.En el equipo brasileño se perfilan como titulares los argentinos Tomás Pochettino y Juan Martín Lucero y Emmanuel Brítez estará entre los suplentes.San Lorenzo, campeón de la edición 2002, jugó tres veces en Brasil por Copa Sudamericana y todavía no pudo ganar: obtuvo sendos empates con Atlético Mineiro y Chapecoense y perdió ante Santos.Fortaleza: Joao Ricardo; Tinga, Emanuel Brítez, Titi y Lucas Crispim; Caio Alexandre y Lucas Sasha; Yago Pikachu, Tomás Pochettino, Romarinho; y Juan Martín Lucero. DT: Juan Pablo Vojvoda.San Lorenzo: Augusto Batalla o Facundo Altamirano; Rafael Pérez, Carlos Sánchez y Gastón Campi; Gonzalo Luján, Jalil Elías, Agustín Martegani y Malcom Braida; Andrés Vombergar, Adam Bareiro e Iván Leguizamón. DT: Rubén Darío Insúa.Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)VAR: Jhon Perdomo (Colombia)Cancha: Arena CastelaoHora de inicio: 19.TV: ESPN, Star+ y Directv Sports