Qué puede pasar si EEUU ingresa en default

El Congreso podría llevar a Estados Unidos a un incumplimiento de su deuda, que representa el 95,5% de su PBI.

Según el Fondo, el default de EEUU acarrearían tasas de interés más altas y una inestabilidad más amplia.

si Estados Unidos cae en default porque los dos principales partidos políticos no se ponen de acuerdo con el tope autorizado de deuda soberana.Los siguientes son algunos puntos a tener en cuenta:, aproximadamente el 95,5% de su Producto Bruto Interno (PBI), según el último reporte de primavera boreal del Fondo Monetario Internacional (FMI).- Entre las consecuencias de un default, se especula con que podría haber un colapso en los mercados bursátiles, un aumento en el desempleo y pánico en toda la economía global. En términos locales, la principal economía del mundo se quedaría sin efectivo para cubrir todas sus obligaciones, desde el pago de salarios militares hasta el envío de cheques a jubilados, así como para realizar pagos de intereses sobre bonos.- También tendría problemas su principal acreedor, China, que posee unos US$870.000 millones en deuda estadounidense, según los últimos datos de fines de 2022.- En cuanto a la fecha clave para evitar un default, Estados Unidos tiene aproximadamente hasta el 1 de junio para acordar en el Congreso un aumento de su límite permitido de deuda, que actualmente es de 31,4 billones.- El FMI advirtió recientemente sobre "repercusiones muy graves" para Estados Unidos y la economía mundial si la nación no paga su deuda, e instó a los demócratas y republicanos a llegar a un consenso sobre este punto.- Según el Fondo,, no sólo para EEUU. sino también para la economía mundial, en caso de default de la deuda" estadounidense.- Sin embargo,, descontando como escenario de mayor probabilidad, un acuerdo de último momento.- A principios de este mes, en una carta a los líderes de la Cámara y el Senado, la titular del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, instó al Congreso a "proteger la plena fe y el crédito de los Estados Unidos actuando lo antes posible".- En lo inmediato, Estados Unidos planea pedir prestado 726 mil millones de dólares durante el trimestre en curso; esto es 449 mil millones de dólares más de lo proyectado en enero, debido a un saldo de efectivo más bajo al comienzo del trimestre y proyecciones de ingresos por impuestos a la renta inferiores a lo esperado y mayores gastos.