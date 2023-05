La Casa Blanca afirmó que no alienta ni apoya ataques contra territorio ruso

El lunes, el gobernador de la región de Belgorod, Viacheslav Gladkov, dijo que un grupo de sabotaje ucraniano se infiltró en el territorio del distrito Gráivoron / Foto: AFP

Estados Unidos no alienta, permite ni apoya ningún ataque en territorio ruso como el ocurrido el lunes en la ciudad de Belgorod implementado por combatientes procedentes de Ucrania, dijo este martes el coordinador de, John Kirby."Cuando se trata de nuestro apoyo a Ucrania, obviamente no estamos alentando ni permitiendo ningún apoyo para atacar territorio ruso. Nuestro enfoque es asegurarnos de que Ucrania pueda defenderse a sí misma y a su propio territorio", informó Kirby en una entrevista, reprodujo la agencia Sputnik.El lunes, el gobernador de la región de Belgorod, Viacheslav Gladkov, dijo que un grupo de sabotaje ucraniano se infiltró en el territorio del distrito Gráivoron de la región fronteriza rusa.El ataque provocó, de acuerdo con distintos balances difundidos por autoridades rusas.El Ministerio de Defensa ruso dijo que, después de perder Bajmut, "el régimen ucraniano recurrió al terrorismo al invadir el distrito de Graivoron", pero el gobierno de Volodimir Zelenski no confirmó haber intervenido en el ataque.En paralelo, dos grupos armados, que dicen estar compuestos por rusos disidentes, reivindicaron el ataque en las últimas horas, consignó AFP.Según este informe, se trata del, que afirmaron haber actuado de manera coordinada y se enfrentan a la conducción del Kremlin liderada por Vladimir Putin.El grupo de sabotaje fue bloqueado y eliminado, dijo el ministerio de Defensa ruso, que cifró en 70 el número de "terroristas" abatidos.