La DAIA criticó la reproducción de "prejuicios y estereotipos" que hizo Gabriel Levinas

Buscan avanzar con el debate de proyecto que busca detección temprana y tratamiento de la tartamudez

El oficialismo espera avanzar en las próximas semanas con el debate de un proyecto que establece la creación de un Programa de Detección Temprana y Tratamiento de la Tartamudez, presentado en marzo de 2022 por diputadas del Frente de Todos, que busca asegurar el derecho al acceso a la salud y educación de las personas con disfluencia y la cobertura integral del tratamiento fonoaudiológico para tratar esa patología a tiempo.



La iniciativa plantea la cobertura integral del tratamiento fonoaudiológico y sus prestaciones adicionales, y tiene por finalidad tratarla a tiempo para que la persona con tartamudez no tengan que depender del Certificado de Discapacidad para su desarrollo personal.



Se trata de un proyecto presentado en 2022 por las diputadas nacionales del Frente de Todos María Lucila Masín, Florencia Lampreabe y Paula Penacca, que tiene estado parlamentario pero aún no fue tratado en la Comisión de Salud, cabecera del proyecto, ni en Educación, Legislación General y Presupuesto de la Cámara baja, adonde debe ser girado.



La Comisión de Salud, presidida por la diputada del socialismo Mónica Fein, tiene el texto en carpeta pero aún no fue puesto en discusión.



"Es indispensable, frente a los últimos comentarios discriminatorios, el tratamiento legislativo de iniciativas como éstas para construir una sociedad más amorosa y respetada de las diversidades que viven en nuestro territorio", aseguró Masín hoy en declaraciones a Télam.



Respecto al debate del proyecto, la diputada del FDT enfatizó que "hay que poner este tema en discusión y dictaminar. Ojalá se pueda iniciar su tratamiento urgente", al anticipar que pidió a su par de bloque, el exministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, vicepresidente de la comisión de Salud, que se ponga a consideración de ese cuerpo la iniciativa para iniciar su tratamiento a la brevedad.



El texto toma, además, iniciativas similares presentadas en la cámara baja por la diputada del FDT por Tucumán, Rossana Chahla; Eduardo Valdés y Alejandra Obeid.



El tema quedó planteado a raíz de las expresiones "descalificantes" por parte del periodista Gabriel Levinas, quien aseguró que "la sociedad no estaba preparada para tener un candidato a presidente tartamudo".



Ante esas declaraciones, ayer, el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro, convocó a los jóvenes a construir una "Argentina contra el bullying" y a "cortar con los discursos de odio".



Debido a sus manifestaciones, hechas en el marco de un programa de la señal de noticias TN, Levinas recibió numerosos repudios, incluso de la Asociación Argentina de Tartamudez (AAT), que calificó los dichos como "discriminatorios y peyorativos", y de personas que tienen familiares con problemas de habla.



"Para construir una sociedad inclusiva hay que cortar con los discursos de odio", sostuvo ayer De Pedro en Twitter tras visitar la ciudad bonaerense de Ensenada, donde al entregar 600 netbooks a estudiantes del último año secundario consultó entre los presentes si alguien más sufría de una disfluencia en el habla.



"Yo tengo una disfluencia en el habla. ¿Hay alguien acá que tenga tartamudez?", preguntó De Pedro, y varias manos se alzaron entre los cientos de jóvenes presentes, como puede verse en el video que él mismo compartió en sus redes sociales.



El proyecto presentado en la Cámara de Diputados propone, también, la creación de seminarios o talleres dirigidos a pediatras, psicólogos, psicopedagogos y demás profesionales de la salud que trabajan con niños y niñas, destinado a capacitarlos en la prevención y detección temprana de la tartamudez.



Entre otras cosas, la iniciativa busca promover la inserción en el mercado laboral de la persona con tartamudez a través de acciones positivas de capacitación para el uso de la comunicación oral y control de las emociones vinculadas a la tartamudez en el ámbito del trabajo



Propone, además, la conformación de equipos interdisciplinarios por profesionales y otros trabajadores capacitados con la debida acreditación de la autoridad competente de fonoaudiología -prioritariamente con especialidad en tratamiento de tartamudez o disfluencia-, psicología, psicopedagogía y otras disciplinas o campos pertinentes.



El proyecto, asimismo, busca "impulsar y asegurar el acceso universal a las prestaciones médicas, asistenciales y de rehabilitación para las personas que presentan esta alteración en la fluidez del habla, sin perjuicio de la cobertura que puedan tener".



Además, propone establecer, a través del Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica, las normas para acreditar los servicios y establecimientos incluidos en la presente ley, los protocolos de diagnóstico y tratamiento para las distintas variantes clínicas de las alteraciones en la fluidez del habla.



Finalmente, el proyecto propone celebrar todos los 22 de octubre el Día de Toma de Conciencia de la Tartamudez para generar conciencia del mismo, en coincidencia con el Día Internacional de Toma de Conciencia de la Tartamudez.